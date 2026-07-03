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Türkiye’nin En Güvenilir Sporcusu Seçildi: Eda Erdem Zirvede, Listeye Filenin Sultanları Damga Vurdu

Türkiye’nin En Güvenilir Sporcusu Seçildi: Eda Erdem Zirvede, Listeye Filenin Sultanları Damga Vurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2026 - 12:09
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Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz ve binlerce sporseverin katıldığı 'Türkiye’nin En Güvenilir Sporcusu' anketinin sonuçları belli oldu. Oyların yüzde 31’ini tek başına toplayan Milli Voleybolcu Eda Erdem Dündar açık ara zirvede yer alırken, ilk 4 sırada 3 kadın voleybolcunun bulunması ankete damga vurdu. Futbol dünyasının altın çocuğu Arda Güler ise yüzde 12 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

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Spor dünyasında yalnızca kazanılan kupalar ve kırılan rekorlar değil; sporcu ahlakı, saha içindeki duruş ve karakter de taraftarların gönlünde taht kurmayı sağlıyor.

Spor dünyasında yalnızca kazanılan kupalar ve kırılan rekorlar değil; sporcu ahlakı, saha içindeki duruş ve karakter de taraftarların gönlünde taht kurmayı sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde hazırladığımız ankette sporseverlere 'Türkiye'de en güvenilir sporcu kim?' sorusunu yönelttik. Birbirinden başarılı 22 yıldız sporcunun aday gösterildiği dev ankette, sporseverlerin tercihi net bir şekilde karakter, istikrar ve liderlikten yana oldu.

Anketin en çarpıcı sonucu, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın efsanevi kaptanı Eda Erdem Dündar’ın aldığı oy oranı oldu. Katılımcıların yüzde 31’inin oyunu alan tecrübeli sporcu, rakiplerine büyük bir fark atarak 'Türkiye'nin en güvenilir sporcusu' seçildi. Yıllardır hem milli takımda hem de kulüp düzeyinde sergilediği sarsılmaz liderlik, rakiplerine duyduğu saygı ve örnek sporcu kimliği, sporseverlerin Eda Erdem'e olan sonsuz güvenini bir kez daha tescilledi.

Arda Güler güvenilir tek futbolcu oldu!

Arda Güler güvenilir tek futbolcu oldu!

Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden Real Madrid’de ve A Milli Futbol Takımı'mızda forma giyen 19 yaşındaki yıldız Arda Güler, oyların yüzde 12’sini alarak listenin ikinci sırasına yerleşti. Genç yaşına rağmen sergilediği olgun duruş, mütevazılığı ve çalışma azmiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Arda, futbol dünyasından üst sıralara adını yazdıran en güçlü isim oldu.

Filenin Sultanları’ndan Tam Gövde Gösterisi: Vargas ve İlkin Aydın İlk 4'te!

Filenin Sultanları’ndan Tam Gövde Gösterisi: Vargas ve İlkin Aydın İlk 4'te!

Anket sonuçları, Türk halkının kadın voleyboluna ve 'Filenin Sultanları'na olan derin güvenini gövde gösterisi niteliğinde ortaya koydu.

Milli takımımızın süperstarı Melissa Vargas, oyların yüzde 9’unu alarak listeye üçüncü sıradan giriş yaptı. Bitmek bilmeyen enerjisi ve samimiyetiyle Türk halkının bizden biri olarak bağrına bastığı Vargas, güven endeksinde de zirveyi zorladı.

Milli takımın ve Galatasaray Daikin'in başarılı smaçörü İlkin Aydın ise yüzde 8 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Saha içindeki savaşçı ruhu ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Aydın, voleybolun anketteki hakimiyetini perçinledi.

Böylece anketin ilk 4 sırasının 3'ünü kadın voleybolcular oluşturdu ve bu üç ismin (Eda, Vargas, İlkin) toplam oy oranı yüzde 48'e ulaştı.

İki Teker Üzerinde Sarsılmaz Güven: "El Turco" Toprak Razgatlıoğlu

İki Teker Üzerinde Sarsılmaz Güven: "El Turco" Toprak Razgatlıoğlu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda yazdığı destanlarla bayrağımızı gururla dalgalandıran milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, oyların yüzde 5’ini alarak Türkiye'nin en güvenilir 5. sporcusu oldu. 'El Turco' lakaplı şampiyon, ekstrem sporlarda disiplin ve ahlakın en önemli temsilcisi olarak ilk 5'te kendine sağlam bir yer buldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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