Türkiye’nin En Güvenilir Sporcusu Seçildi: Eda Erdem Zirvede, Listeye Filenin Sultanları Damga Vurdu

Anket sonuçları, Türk halkının kadın voleyboluna ve 'Filenin Sultanları'na olan derin güvenini gövde gösterisi niteliğinde ortaya koydu.

Milli takımımızın süperstarı Melissa Vargas, oyların yüzde 9’unu alarak listeye üçüncü sıradan giriş yaptı. Bitmek bilmeyen enerjisi ve samimiyetiyle Türk halkının bizden biri olarak bağrına bastığı Vargas, güven endeksinde de zirveyi zorladı.

Milli takımın ve Galatasaray Daikin'in başarılı smaçörü İlkin Aydın ise yüzde 8 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Saha içindeki savaşçı ruhu ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Aydın, voleybolun anketteki hakimiyetini perçinledi.

Böylece anketin ilk 4 sırasının 3'ünü kadın voleybolcular oluşturdu ve bu üç ismin (Eda, Vargas, İlkin) toplam oy oranı yüzde 48'e ulaştı.