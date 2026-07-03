Türkiye’nin En Güvenilir Sporcusu Seçildi: Eda Erdem Zirvede, Listeye Filenin Sultanları Damga Vurdu
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Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz ve binlerce sporseverin katıldığı 'Türkiye’nin En Güvenilir Sporcusu' anketinin sonuçları belli oldu. Oyların yüzde 31’ini tek başına toplayan Milli Voleybolcu Eda Erdem Dündar açık ara zirvede yer alırken, ilk 4 sırada 3 kadın voleybolcunun bulunması ankete damga vurdu. Futbol dünyasının altın çocuğu Arda Güler ise yüzde 12 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.
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Spor dünyasında yalnızca kazanılan kupalar ve kırılan rekorlar değil; sporcu ahlakı, saha içindeki duruş ve karakter de taraftarların gönlünde taht kurmayı sağlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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