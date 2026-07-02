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12 Dev Adam, Zorlu Bosna-Hersek Deplasmanından Galibiyet Çıkardı

12 Dev Adam, Zorlu Bosna-Hersek Deplasmanından Galibiyet Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.07.2026 - 23:08
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C Grubu'nda mücadele eden milli takım, gruptaki beşinci maçında da hata yapmadı. 

12 Dev Adam, İsviçre, Sırbistan ve Bosna-Hersek'in olduğu grupta kayıpsız yoluna devam ediyor. 

Milli takımımız bu gece de Bosna-Hersek'i 82-75 yendi.

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Cedi ve Şehmus maçı sürükledi.

Cedi ve Şehmus maçı sürükledi.

Milliler ilk üç maçta topladıkları 6 puanla grupta lider pozisyondaydı. Bosna-Hersek deplasmanı en dişli rakiplerden biriyle puan farkını da açmak anlamına gelecekti. 

İlk iki periyotta Bosna-Hersek'in sırasıyla 18-17 ve 21-17 üstünlüğü vardı. Bu dakikalarda Şehmus ve Cedi ile maçın içinde kalmayı başardık.

İkinci devrede 12 Dev Adam geri döndü.

İkinci devrede 12 Dev Adam geri döndü.

Üçüncü periyotu 25-18 kazanarak ilk iki periyottaki skor dezavantajını düzelten milliler son periyottaki karşılıklı skor dalgasından başarıyla çıkmayı başardı.

Özellikle Kenan Sipahi'nin üçlüğü nefes aldırırken savunmada yaptığımız hatalar maçın koparılmasına engel oldu. 

Son dakikalarda faul çizgisinden iyi bir yüzde ile ayrılan milliler farkı belli bir sınırda tuttu. 

İki takım da arka arkaya sayılarla skoru yukarı çıkarırken Bosna-Hersek'in hücumda yaptığı basit top kayıpları maçı lehimize sonuçlandırdı. 

Türkiye maçı 82-75 kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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