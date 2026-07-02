12 Dev Adam, Zorlu Bosna-Hersek Deplasmanından Galibiyet Çıkardı

Milliler ilk üç maçta topladıkları 6 puanla grupta lider pozisyondaydı. Bosna-Hersek deplasmanı en dişli rakiplerden biriyle puan farkını da açmak anlamına gelecekti.

İlk iki periyotta Bosna-Hersek'in sırasıyla 18-17 ve 21-17 üstünlüğü vardı. Bu dakikalarda Şehmus ve Cedi ile maçın içinde kalmayı başardık.