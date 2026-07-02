12 Dev Adam, Zorlu Bosna-Hersek Deplasmanından Galibiyet Çıkardı
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C Grubu'nda mücadele eden milli takım, gruptaki beşinci maçında da hata yapmadı.
12 Dev Adam, İsviçre, Sırbistan ve Bosna-Hersek'in olduğu grupta kayıpsız yoluna devam ediyor.
Milli takımımız bu gece de Bosna-Hersek'i 82-75 yendi.
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Cedi ve Şehmus maçı sürükledi.
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İkinci devrede 12 Dev Adam geri döndü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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