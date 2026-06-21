Türkiye’nin Cezayir Vatandaşlarına Uyguladığı Vize Muafiyeti Genişletildi
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Cezayir vatandaşı 65 yaş üstü kişilerden Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde vize şartı aranmıyordu. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Cezayir vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti genişletildi. Buna göre, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Cezayir vatandaşlarından Türkiye’ye girişlerinde vize şartı aranmayacak.
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Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Cezayir vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kapsamı genişletildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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