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Türkiye’nin Cezayir Vatandaşlarına Uyguladığı Vize Muafiyeti Genişletildi

Türkiye’nin Cezayir Vatandaşlarına Uyguladığı Vize Muafiyeti Genişletildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.06.2026 - 09:09
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Cezayir vatandaşı 65 yaş üstü kişilerden Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde vize şartı aranmıyordu. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Cezayir vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti genişletildi. Buna göre, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Cezayir vatandaşlarından Türkiye’ye girişlerinde vize şartı aranmayacak.

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Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Cezayir vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kapsamı genişletildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Cezayir vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kapsamı genişletildi.

Karara göre, Cezayir'in umuma mahsus pasaport hamili 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatler ile transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak.

Düzenleme kapsamında söz konusu kişilere, her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli vize muafiyeti uygulanacak.

Daha önce yalnızca 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşları bu uygulamadan yararlanabiliyordu.

Böylece, Türkiye'nin Cezayir vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulamasında yaş kapsamı genişletilmiş oldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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