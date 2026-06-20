Hayat Rehberi Babalarımızdan: Kulaklara Küpe Olacak Zamansız Yaşam Dersleri

Nezaket, empati ve insana sadece insan olduğu için değer vermek... Toplum içinde saygın bir yer edinmenin yolu, en zayıf anında bile etrafındakilere adaletle ve hoşgörüyle yaklaşmaktan geçer. Babaların bu sessiz ama derin öğüdü, bizi daha iyi bir insan yapan en önemli kılavuzdur.