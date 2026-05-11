Türkiye Kararı: Japon Moda Devi Uniqlo, Türkiye Planlarını 2 Yıl Daha Erteledi

AVM ve perakende sektörünün üst düzey temsilcilerinden sızan bilgilere göre, Fast Retailing bünyesinde faaliyet gösteren dev marka, önümüzdeki 24 aylık süreçte Türkiye’de herhangi bir mağaza açılışı gerçekleştirmeyi planlamıyor. Sektör temsilcileri, bir yatırımcı grubun markanın Türkiye temsilciliğini almak üzere girişimde bulunduğunu ancak Japon yetkililerden olumsuz yanıt aldıklarını ifade ediyor.

Marka yetkililerinin ret gerekçesi olarak Türkiye’deki makroekonomik göstergeleri ve yatırım ortamındaki belirsizlikleri sunduğu iddia ediliyor. Sektör kaynaklarına göre Uniqlo yönetimi, yatırım kararı için öncelikle enflasyonun düşmesini ve ekonomik istikrarın sürdürülebilir bir zemine oturmasını şart koşuyor. Yapılan görüşmelerde, 'Önümüzdeki 2 yıl içerisinde böyle bir planımız yok. Yatırım ortamının düzelmesi ve enflasyonun düşmesi kritik önem taşıyor; sonrasında durumu tekrar değerlendireceğiz' mesajının verildiği aktarılıyor.