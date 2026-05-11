Haberler
Ekonomi
Türkiye Kararı: Japon Moda Devi Uniqlo, Türkiye Planlarını 2 Yıl Daha Erteledi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.05.2026 - 14:42

Perakende sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre Japon moda devi Uniqlo, Türkiye pazarına giriş planlarını yüksek enflasyon ve yatırım belirsizliği gerekçesiyle en az 2 yıl daha askıya aldı. Küresel çapta 2.500’den fazla mağazası bulunan markanın, yatırım ortamında iyileşme gözlenene kadar Türkiye'de fiziksel mağaza açmayacağı belirtiliyor.

Dünya genelinde hazır giyim sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Japonya merkezli Uniqlo, Türkiye’deki tüketicilerin uzun süredir devam eden bekleyişine karşılık vermedi.

AVM ve perakende sektörünün üst düzey temsilcilerinden sızan bilgilere göre, Fast Retailing bünyesinde faaliyet gösteren dev marka, önümüzdeki 24 aylık süreçte Türkiye’de herhangi bir mağaza açılışı gerçekleştirmeyi planlamıyor. Sektör temsilcileri, bir yatırımcı grubun markanın Türkiye temsilciliğini almak üzere girişimde bulunduğunu ancak Japon yetkililerden olumsuz yanıt aldıklarını ifade ediyor.

Marka yetkililerinin ret gerekçesi olarak Türkiye’deki makroekonomik göstergeleri ve yatırım ortamındaki belirsizlikleri sunduğu iddia ediliyor. Sektör kaynaklarına göre Uniqlo yönetimi, yatırım kararı için öncelikle enflasyonun düşmesini ve ekonomik istikrarın sürdürülebilir bir zemine oturmasını şart koşuyor. Yapılan görüşmelerde, 'Önümüzdeki 2 yıl içerisinde böyle bir planımız yok. Yatırım ortamının düzelmesi ve enflasyonun düşmesi kritik önem taşıyor; sonrasında durumu tekrar değerlendireceğiz' mesajının verildiği aktarılıyor.

Türkiye perakende pazarında Uniqlo markasına yönelik somut bir talep olduğu verilerle destekleniyor.

Özellikle yurt dışına seyahat eden Türk tüketicilerin alışveriş tercihlerinde ilk sıralarda yer alan markanın, Türkiye pazarına girmesi halinde orta-üst segment hazır giyim dengelerini değiştireceği öngörülüyor. Markanın Türkiye'den doğrudan satış yapmaması, tüketicileri yurt dışı mağazalarına yönlendirirken, iç pazardaki bu potansiyelin henüz ticari bir yatırıma dönüşmemesi sektörde 'fırsat kaybı' olarak nitelendiriliyor.

Uniqlo henüz Türkiye'de perakende operasyonuna başlamamış olsa da ülke ile olan ticari bağlarını üretim kanadında sürdürüyor. Şirketin resmi olarak yayımladığı 'Temel Kumaş Fabrikası ve Yardımcı Malzeme Fabrikası Listesi' verilerine göre, Türkiye'den 3 büyük tekstil üreticisi Uniqlo’nun küresel tedarik zincirinde yer alıyor. Bu durum, markanın Türk tekstil kalitesini ve üretim kapasitesini yakından tanıdığını, ancak satış kanadında risk almaktan kaçındığını gösteriyor.

Fast Retailing çatısı altında devasa bir ekonomik büyüklüğe ulaşan Uniqlo, 2025 mali yılı verilerine göre yaklaşık 22 milyar dolar (3,4 trilyon yen) gelir elde ederek küresel hakimiyetini pekiştirdi. Dünya genelindeki toplam mağaza sayısını 2.500’ün üzerine çıkaran grup, yeni pazarlara giriş stratejisinde ekonomik öngörülebilirliği birinci kriter olarak korumaya devam ediyor. Türkiye'deki perakende profesyonelleri, markanın gelişinin ancak 2028 yılından sonra yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
