SGK Başuzmanı Tüm Detayları Açıkladı: Kurban Bayramı Tatilinde Çalışan İşçi Ne Kazanacak?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.05.2026 - 07:47 Son Güncelleme: 11.05.2026 - 07:51

Kurban Bayramı’nda çalışan milyonlarca özel sektör emekçisini ilgilendiren ücret ve izin detaylarını SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında paylaştı. İsa Karakaş, bayram mesaisinin yasal boyutunu kalem kalem anlattı. Karakaş, “Bayramda çalışan işçi bir koyup iki almalı” diyerek çifte yevmiye vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle 4,5 günlük bayram izni 9 güne çıkarıldı. Ancak bu izin özel sektör emekçilerini kapsamıyor.

İsa Karakaş kaleme aldığı bu konuyla ilgili 'Ancak özel sektör işvereni isterse işçisine bu imkânı tanıyabilir. Yıllık izin, ücretsiz izin yahut telafi çalışmasıyla aradaki günler dengelenebilir. Lakin zorla tatil dayatmak da, zorla çalıştırmak da hukuka aykırıdır. İşçi ile işveren arasında iyi niyet ve diyalog esastır' ifadelerini kullandı. İsa Karakaş yazısında, işçinin açık rızası olmadan bayramda mesaiye zorlanamayacağını belirtti.

'Eski tabirle 'muvaffakatname' yani işçinin onayı olmadan bayramda zorla mesai yaptırılamaz. İş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede aksi bir hüküm bulunmadıkça, işçi 'Hayır' dediği için haklı sebeple kapı dışarı edilemez. Onayı alınmayan bir işçinin sırf bayramda işe gelmedi diye işten çıkarılması, ona kıdem tazminatı hakkı doğurur. Zorla çalıştırma girişimi ise işçi lehine 'haklı fesih' sebebi teşkil eder. İşçi onay vermiş olsa dahi, 30 gün önceden yazılı bildirimle bu onayını geri çekebilir. Bu durumda işveren baskı kuramaz.”

Yazıda en dikkat çeken başlık ise bayram mesaisinin ücret hesabı oldu. Buna göre resmi tatilde çalışmayan işçi maaşını tam alırken, çalışan işçiye ise ek günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

'Bayramda çalışan işçi, 'bir koyup iki almalıdır.' Hesap basittir:

  • Hiç çalışmazsa: O günün ücretini bir iş karşılığı olmaksızın tam alır.

  • Tatil yapmayıp çalışırsa: Çalıştığı her gün için ilave bir günlük ücret (çifte yevmiye) hak eder.

Örnek: Günlük net ücreti 4.000 TL olan bir mühendis, bayrama denk gelen çalıştığı her gün için örneğimizde çalıştığında 8.000 TL kazanır. Toplam 4,5 günlük bayram maratonunda tam mesai yapan bu kişi, maaşına ek olarak 18.000 TL ilave ödeme alır.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
