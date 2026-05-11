SGK Başuzmanı Tüm Detayları Açıkladı: Kurban Bayramı Tatilinde Çalışan İşçi Ne Kazanacak?

İsa Karakaş kaleme aldığı bu konuyla ilgili 'Ancak özel sektör işvereni isterse işçisine bu imkânı tanıyabilir. Yıllık izin, ücretsiz izin yahut telafi çalışmasıyla aradaki günler dengelenebilir. Lakin zorla tatil dayatmak da, zorla çalıştırmak da hukuka aykırıdır. İşçi ile işveren arasında iyi niyet ve diyalog esastır' ifadelerini kullandı. İsa Karakaş yazısında, işçinin açık rızası olmadan bayramda mesaiye zorlanamayacağını belirtti.

'Eski tabirle 'muvaffakatname' yani işçinin onayı olmadan bayramda zorla mesai yaptırılamaz. İş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede aksi bir hüküm bulunmadıkça, işçi 'Hayır' dediği için haklı sebeple kapı dışarı edilemez. Onayı alınmayan bir işçinin sırf bayramda işe gelmedi diye işten çıkarılması, ona kıdem tazminatı hakkı doğurur. Zorla çalıştırma girişimi ise işçi lehine 'haklı fesih' sebebi teşkil eder. İşçi onay vermiş olsa dahi, 30 gün önceden yazılı bildirimle bu onayını geri çekebilir. Bu durumda işveren baskı kuramaz.”