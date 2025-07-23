Türkiye - Japonya Çeyrek Final Maçı Ne Zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi Çeyrek Finali Hangi Kanalda?
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek final heyecanı 23 Temmuz itibarıyla başladı. Milletler Ligi'ne 7'de 7 galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Japonya ile mücadele edeceği çeyrek final heyecanı ise tüm ülkeyi sardı. Puan tablosunda 6. sırada yer alan Millilerimiz'in Polonya'da gerçekleşecek mücadelesinin hangi gün ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Peki, Türkiye - Japonya voleybol maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, detaylar...
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Filenin Sultanları, 2023 yılında ülkemize yaşattıkları gururun ardından yeniden şampiyonluk hedefi ile çeyrek final için parkesine çıkıyor!
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Türkiye - Japonya Maçı Ne Zaman?
Türkiye - Japonya Maçı Hangi Kanalda?
İşte, VNL Final Etabı Maç Programı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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