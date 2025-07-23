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Türkiye - Japonya Çeyrek Final Maçı Ne Zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi Çeyrek Finali Hangi Kanalda?

Türkiye - Japonya Çeyrek Final Maçı Ne Zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi Çeyrek Finali Hangi Kanalda?

Filenin Sultanları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 21:39

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek final heyecanı 23 Temmuz itibarıyla başladı. Milletler Ligi'ne 7'de 7 galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Japonya ile mücadele edeceği çeyrek final heyecanı ise tüm ülkeyi sardı. Puan tablosunda 6. sırada yer alan Millilerimiz'in Polonya'da gerçekleşecek mücadelesinin hangi gün ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Peki, Türkiye - Japonya voleybol maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? 

İşte, detaylar...

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Filenin Sultanları, 2023 yılında ülkemize yaşattıkları gururun ardından yeniden şampiyonluk hedefi ile çeyrek final için parkesine çıkıyor!

Filenin Sultanları, 2023 yılında ülkemize yaşattıkları gururun ardından yeniden şampiyonluk hedefi ile çeyrek final için parkesine çıkıyor!

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) 2 hafta geride kalırken çeyrek final heyecanı hepimizi sardı. 23 - 27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek olan finaller başlarken, Millilerimizin parkeye çıkacağı tarihler de merak konusu oldu. 

Türkiye, Japonya'yı Yenerse Rakibi Kim Olacak? 

Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde Japonya'yı elemesi durumunda yarı finalde rakibimiz, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

Türkiye - Japonya Maçı Ne Zaman?

Türkiye - Japonya Maçı Ne Zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL finallerinde 24 Temmuz Perşembe günü Japonya ile çeyrek final karşılaşmasına çıkıyor. 

Türkiye - Japonya Maçı Saat Kaçta?

2023 yılında Millilerimizin ülkemize yaşattığı gururun ardından bir kez daha şampiyonluk hedefiyle heyecanı zirveye taşıyan bu önemli maç, Türkiye saati ile saat 17.30'da başlayacak.

Türkiye - Japonya Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye - Japonya Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye - Japonya çeyrek final mücadelesi, Atlas Arena'da gerçekleşecek. Maçın tüm detayları ve heyecanı, TRT 1 ekranlarında canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

İşte, VNL Final Etabı Maç Programı

İşte, VNL Final Etabı Maç Programı

Çeyrek finaller, 23 Temmuz'da başladı. Final müsabakası ve üçüncülük karşılaşması ise 27 Temmuz'da oynanacak. Türkiye saatine göre çeyrek final, yarı final ve final heyecanının takvimi: 

VNL Çeyrek Final Takvimi

23 Temmuz Çarşamba:

  • 17.30 İtalya-ABD

  • 21.00 Polonya-Çin

24 Temmuz Perşembe:

  • 17.30 Japonya-Türkiye

  • 21.00 Brezilya-Almanya

VNL Yarı Final Takvimi

26 Temmuz Cumartesi

  • 1. Yarı Final 17.00

  • 2. Yarı Final 21.00

Üçüncülük Maçı 

  • 27 Temmuz Pazar 17.00

VNL Final Takvimi

  • 27 Temmuz Pazar 21.00

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Filenin Sultanları Final Kadrosu 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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