Türkiye - Japonya Çeyrek Final Maçı Ne Zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi Çeyrek Finali Hangi Kanalda?

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek final heyecanı 23 Temmuz itibarıyla başladı. Milletler Ligi'ne 7'de 7 galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Japonya ile mücadele edeceği çeyrek final heyecanı ise tüm ülkeyi sardı. Puan tablosunda 6. sırada yer alan Millilerimiz'in Polonya'da gerçekleşecek mücadelesinin hangi gün ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Peki, Türkiye - Japonya voleybol maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, detaylar...