Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Milletler Ligi Finalleri Kadrosu Belli Oldu

Filenin Sultanları, Polonya'da yapılacak finallerde ilk olarak Asya ekibi Japonya ile karşılaşacak. Japonya'yı geçmesi halinde ise yarı finalde rakibimiz Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

Çeyrek Final eşleşmelerinde diğer iki maç ise şunlar:

İtalya-ABD

Polonya-Çin