Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Milletler Ligi Finalleri Kadrosu Belli Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde sahne alıyor. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Kritik mücadele, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30’da Lodz kentindeki Atlas Arena’da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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2025 FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final maçları başlıyor.
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Filenin Sultanları'nın Polonya'da bir tarihi zafer için daha mücadele edecek kadrosu da belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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