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Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Milletler Ligi Finalleri Kadrosu Belli Oldu

Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Milletler Ligi Finalleri Kadrosu Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2025 - 22:25

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde sahne alıyor. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Kritik mücadele, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30’da Lodz kentindeki Atlas Arena’da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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2025 FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final maçları başlıyor.

2025 FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final maçları başlıyor.

Filenin Sultanları, Polonya'da yapılacak finallerde ilk olarak Asya ekibi Japonya ile karşılaşacak. Japonya'yı geçmesi halinde ise yarı finalde rakibimiz Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibi olacak. 

Çeyrek Final eşleşmelerinde diğer iki maç ise şunlar:

İtalya-ABD

Polonya-Çin

Filenin Sultanları'nın Polonya'da bir tarihi zafer için daha mücadele edecek kadrosu da belli oldu.

Filenin Sultanları'nın Polonya'da bir tarihi zafer için daha mücadele edecek kadrosu da belli oldu.

Daniel Santarelli, Polonya'da zafer arayacak takımımızda yer alacak sporcuları açıkladı: 

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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