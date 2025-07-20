onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray, Nihayet Mutlu Sona Ulaştı: Osimhen 80 Milyon Euro'ya Galatasaray'da

Galatasaray, Nihayet Mutlu Sona Ulaştı: Osimhen 80 Milyon Euro'ya Galatasaray'da

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2025 - 20:47

Galatasaray, bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen konusunda İtalya Serie A ekibi Napoli ile anlaşmaya vardı. Nijeryalı golcünün transferi için kulüpler el sıkışırken, Galatasaray cephesi daha önce anlaştığı oyuncuyla da son detayları görüşüyor. Transferin detaylarını Yağız Sabuncuoğlu duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun pazarlıkların ardından Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.

Uzun pazarlıkların ardından Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu yıldız oyuncu Victor Osimhen'in bonservisini alacak anlaşmaya nihayet imza attı. 

Arabistan'dan gelen teklifler, Napoli başkanının inadı derken Galatasaray pazarlıklarda mutlu sona ulaşarak rekor bir bedelle Osimhen'i renklerine katıyor.

Hem gazeteci Yağız Sabuncuoğlu hem de Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba transfere dair son detayları ve rakamları kamuoyu ile paylaştı.

Hem gazeteci Yağız Sabuncuoğlu hem de Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba transfere dair son detayları ve rakamları kamuoyu ile paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, bu tarihi transfer için 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada dikkat çeken maddelerden biri ise, Osimhen’in transferinden sonra 2 yıl boyunca herhangi bir İtalyan kulübüne satılamayacak olması. Ayrıca Napoli, oyuncunun bir sonraki satışından %10 pay alacak.

Osimhen'in yapılacak ödemenin planı da belli oldu. Galatasaray peşin ve taksit olmak üzere farklı bir ödeme planında anlaştı.

Osimhen'in yapılacak ödemenin planı da belli oldu. Galatasaray peşin ve taksit olmak üzere farklı bir ödeme planında anlaştı.

Yağız Sabuncuoğlu ödeme planı konusunda da detayları şu sözlerle paylaştı: 

'Victor Osimhen için 40 milyon euro peşin, 35 milyon euro iki taksitte ödenecek ve 5 milyon euro da başarı bonusu olacak. %20'lik pay, %10'a düştüğü için Napoli anlaşmaya 5 milyon euro bonus ekletti ve teklifi kabul etti.'

Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba da transferlerle ilgili rakamları paylaştı.

Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba da transferlerle ilgili rakamları paylaştı.

Buchi Laba, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

'ANLAŞMA TAMAMLANDI: Victor James Osimhen, Galatasaray’a kalıcı transferle katıldı 🟡🔴

  • Napoli ve Galatasaray, 75 milyon Euro karşılığında nihai anlaşmaya vardı. Galatasaray, Napoli’nin tüm şartlarını karşıladı.

  • Napoli, oyuncunun olası bir sonraki satışından %10 pay alacak.

  • Victor, transferin gerçekleşmesi için Napoli’yi 5. teklifi kabul etmeye ikna etti.

  • Sırada sağlık kontrolleri planlaması var.

  • Kral geri döndü 🇳🇬

  • Daha fazla bilgi yakında ⏳⌛️'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
9
8
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın