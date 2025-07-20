Galatasaray, Nihayet Mutlu Sona Ulaştı: Osimhen 80 Milyon Euro'ya Galatasaray'da
Galatasaray, bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen konusunda İtalya Serie A ekibi Napoli ile anlaşmaya vardı. Nijeryalı golcünün transferi için kulüpler el sıkışırken, Galatasaray cephesi daha önce anlaştığı oyuncuyla da son detayları görüşüyor. Transferin detaylarını Yağız Sabuncuoğlu duyurdu.
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Uzun pazarlıkların ardından Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.
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Hem gazeteci Yağız Sabuncuoğlu hem de Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba transfere dair son detayları ve rakamları kamuoyu ile paylaştı.
Osimhen'in yapılacak ödemenin planı da belli oldu. Galatasaray peşin ve taksit olmak üzere farklı bir ödeme planında anlaştı.
Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba da transferlerle ilgili rakamları paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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