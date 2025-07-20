Galatasaray, Nihayet Mutlu Sona Ulaştı: Osimhen 80 Milyon Euro'ya Galatasaray'da

Yağız Sabuncuoğlu ödeme planı konusunda da detayları şu sözlerle paylaştı:

'Victor Osimhen için 40 milyon euro peşin, 35 milyon euro iki taksitte ödenecek ve 5 milyon euro da başarı bonusu olacak. %20'lik pay, %10'a düştüğü için Napoli anlaşmaya 5 milyon euro bonus ekletti ve teklifi kabul etti.'