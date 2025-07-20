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Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu İçin Masaya Oturmak İstediği Inter'den Yeni Karar

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu İçin Masaya Oturmak İstediği Inter'den Yeni Karar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2025 - 17:42

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili transfer kulisleri hareketleniyor. Süper Lig'den Galatasaray'ın gündemine gelen Hakan için Fenerbahçe'nin de resmi teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Sarı-lacivertlilerin, Hakan'ı ikna etmek için zorlanmasa da Inter'in ikna etmek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Öte yandan Inter'in kararının da transfer için olumsuz olduğu öğrenildi.

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Hakan Çalhanoğlu transfer sezonunun başında Galatasaray'a çok yakındı ama işler artık tamamen değişti.

Hakan Çalhanoğlu transfer sezonunun başında Galatasaray'a çok yakındı ama işler artık tamamen değişti.

Yüksek  bonservis nedeniyle Galatasaray'ın vazgeçtiği Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe devreye girdi. Hakan ile anlaştığı söylenen Fenerbahçe'nin Inter'le masaya oturmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

İtalyan basını Fenerbahçe'nin teklifini ve Inter'in beklentisini de yazmıştı.

İtalyan basını Fenerbahçe'nin teklifini ve Inter'in beklentisini de yazmıştı.

İddiaya göre Fenerbahçe, Hakan için 20 milyon Euro önerdi. Ancak 30 milyon Euro beklentisi olan Inter'in ancak 25 milyon Euro bandında bir teklif için masaya oturacağı yazıldı.

İtalya'dan gelen son haberler ise Fenerbahçe için hiç de iç açıcı değil.

İtalya'dan gelen son haberler ise Fenerbahçe için hiç de iç açıcı değil.

Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre, Serie A devi Inter, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nu en az bir sezon daha kadrosunda tutmayı planlıyor. Kulüp, tecrübeli orta saha oyuncusunun takımdaki istikrarı ve performansından memnuniyet duyarken, onun liderliğinde yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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