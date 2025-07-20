Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu İçin Masaya Oturmak İstediği Inter'den Yeni Karar
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili transfer kulisleri hareketleniyor. Süper Lig'den Galatasaray'ın gündemine gelen Hakan için Fenerbahçe'nin de resmi teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Sarı-lacivertlilerin, Hakan'ı ikna etmek için zorlanmasa da Inter'in ikna etmek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlandığı belirtiliyor.
Öte yandan Inter'in kararının da transfer için olumsuz olduğu öğrenildi.
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Hakan Çalhanoğlu transfer sezonunun başında Galatasaray'a çok yakındı ama işler artık tamamen değişti.
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İtalyan basını Fenerbahçe'nin teklifini ve Inter'in beklentisini de yazmıştı.
İtalya'dan gelen son haberler ise Fenerbahçe için hiç de iç açıcı değil.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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