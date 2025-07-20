Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu İçin Masaya Oturmak İstediği Inter'den Yeni Karar

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili transfer kulisleri hareketleniyor. Süper Lig'den Galatasaray'ın gündemine gelen Hakan için Fenerbahçe'nin de resmi teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Sarı-lacivertlilerin, Hakan'ı ikna etmek için zorlanmasa da Inter'in ikna etmek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Öte yandan Inter'in kararının da transfer için olumsuz olduğu öğrenildi.