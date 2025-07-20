Trabzonspor - Zob Ahan Maçına Hipersonik Fettah Taç Atışı Damgasını Vurdu
Trabzonspor, hazırlık kampı kapsamında İran'ın Zob Ahan takımıyla karşı karşıya geldi. Maçı Karadeniz ekibi 4-0 kazanmayı başardı.
Maçı sosyal medyanın gündemine taşıyan ise Zob Ahanlı futbolcunun attığı uzun menzilli ilginç taç atışı oldu.
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Trabzonspor, hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan'la karşı karşıya geldi.
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Sosyal medyada "Hipersonik Fettah Taç Atışı" olarak adlandırılan o atış:
Bu ilginç taç atışına tepkiler de gecikmedi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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