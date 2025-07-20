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Trabzonspor - Zob Ahan Maçına Hipersonik Fettah Taç Atışı Damgasını Vurdu

Trabzonspor - Zob Ahan Maçına Hipersonik Fettah Taç Atışı Damgasını Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2025 - 20:18

Trabzonspor, hazırlık kampı kapsamında İran'ın Zob Ahan takımıyla karşı karşıya geldi. Maçı Karadeniz ekibi 4-0 kazanmayı başardı. 

Maçı sosyal medyanın gündemine taşıyan ise Zob Ahanlı futbolcunun attığı uzun menzilli ilginç taç atışı oldu.

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Trabzonspor, hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan'la karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan'la karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Erzurum kampındaki ikinci hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan’ı 4-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini Danylo Sikan, Mustafa Eskihellaç, Augusto ve Boran Başkan kaydetti. 

Maça damgasını vuran ise rakip takım futbolcusunun attığı taç atışı oldu.

Sosyal medyada "Hipersonik Fettah Taç Atışı" olarak adlandırılan o atış:

Bu ilginç taç atışına tepkiler de gecikmedi:

Bu ilginç taç atışına tepkiler de gecikmedi:
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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