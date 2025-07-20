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Wilfried Zaha'nın MLS'de Attığı Gol Görüntü Kalitesiyle Herkesi Ters Köşe Yaptı

Wilfried Zaha'nın MLS'de Attığı Gol Görüntü Kalitesiyle Herkesi Ters Köşe Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2025 - 18:14

Amerika'da futbol uzun yıllardır kendini kabul ettirmek için büyük mücadele veriyor. Yatırımlarla, tribündeki etkinliklerle, yayın yatırımlarıyla Amerikalıları bu oyuna çekmek için büyük emek sarf ediliyor. 

Messi gibi yıldızların duraklarından olan MLS'de farklı ülkelerden yıldızlar da boy gösteriyor. Zaha da onlardan biri... Charlotte FC ile attığı golle adından söz ettiren Zaha'nın golü kalitesinden çok görüntü kalitesiyle konuşuldu.

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Önce Zaha'nın golündeki o görüntü kalitesini izleyelim...

Bu kaliteye sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalamadı.

Bu kaliteye sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalamadı.

Zaha'nın golü Galatasaray geçmişi olduğu için ülkemizde de birçok futbol hesabı tarafından paylaştı. 'Eski Galatasaraylı Zaha'nın attığı gol' kendisinden çok görüntü kalitesi ile sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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