Wilfried Zaha'nın MLS'de Attığı Gol Görüntü Kalitesiyle Herkesi Ters Köşe Yaptı

Amerika'da futbol uzun yıllardır kendini kabul ettirmek için büyük mücadele veriyor. Yatırımlarla, tribündeki etkinliklerle, yayın yatırımlarıyla Amerikalıları bu oyuna çekmek için büyük emek sarf ediliyor.

Messi gibi yıldızların duraklarından olan MLS'de farklı ülkelerden yıldızlar da boy gösteriyor. Zaha da onlardan biri... Charlotte FC ile attığı golle adından söz ettiren Zaha'nın golü kalitesinden çok görüntü kalitesiyle konuşuldu.