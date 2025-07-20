Wilfried Zaha'nın MLS'de Attığı Gol Görüntü Kalitesiyle Herkesi Ters Köşe Yaptı
Amerika'da futbol uzun yıllardır kendini kabul ettirmek için büyük mücadele veriyor. Yatırımlarla, tribündeki etkinliklerle, yayın yatırımlarıyla Amerikalıları bu oyuna çekmek için büyük emek sarf ediliyor.
Messi gibi yıldızların duraklarından olan MLS'de farklı ülkelerden yıldızlar da boy gösteriyor. Zaha da onlardan biri... Charlotte FC ile attığı golle adından söz ettiren Zaha'nın golü kalitesinden çok görüntü kalitesiyle konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce Zaha'nın golündeki o görüntü kalitesini izleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kaliteye sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalamadı.
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın