Türkiye - Galler Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Millî Maç Öncesi Önemli Detaylar

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 5. maçında Galler ile karşılaşacak. Grupta oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan A Millî Takım, Galler maçında 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Millî maça az bir zaman kalmışken birçok kişi maç öncesi detayları araştırmaya şimdiden başladı. Peki, Türkiye-Galler millî maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadeleyi hangi hakem yönetecek? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.