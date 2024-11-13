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Türkiye - Galler Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Millî Maç Öncesi Önemli Detaylar

Türkiye - Galler Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Millî Maç Öncesi Önemli Detaylar

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 00:03

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 5. maçında Galler ile karşılaşacak. Grupta oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan A Millî Takım, Galler maçında 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor. 

Millî maça az bir zaman kalmışken birçok kişi maç öncesi detayları araştırmaya şimdiden başladı. Peki, Türkiye-Galler millî maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadeleyi hangi hakem yönetecek? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Türkiye - Galler Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye - Galler Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 5. maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Büyük bir heyecanla beklenen Türkiye - Galler maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye - Galler Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye - Galler Maçı Hangi Kanalda?

Grupta 10 puanla lider olan Türkiye, 8 puanlı Galler'i ağırlayacak. Şimdiden nefeslerimizi tuttuğumuz mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye - Galler Maçı Nerede Oynanacak?

Türkiye - Galler Maçı Nerede Oynanacak?

Türkiye'nin Galler ile karşılaşacağı UEFA Uluslar B Ligi 5. maçı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.

Türkiye - Galler Maçının Hakemi Kim?

Türkiye - Galler Maçının Hakemi Kim?

A Millî Futbol Takımımızın 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Galler'i konuk edeceği maçta İspanyol hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak.

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