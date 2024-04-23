Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılma Sürecinde Mustafa Kemal Paşa Neler Yaşadı?

Erzurum Kongresi, bölgesel bir görüntüde olsa da sonuçları itibarıyla ulusal bir değere sahipti. İstanbul hükümeti tarafından görevinden alınan Mustafa Kemal Paşa, bu kongreye sivil olarak katılmıştır.

Erzurum Kongresi kararları arasından en çok 'vatan bir bütündür, parçalanamaz' maddesi öne çıktı.

Şimdi Sivas'ta tüm direniş örgütlerinin tek bir çatı altında birleşmesi için harekete geçilecekti.