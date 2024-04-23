Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılma Sürecinde Mustafa Kemal Paşa Neler Yaşadı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılma Sürecinde Mustafa Kemal Paşa Neler Yaşadı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması üzerinden tam 104 sene geçti. 23 Nisan 1920 esasında bir çocuk bayramı değil bir direniş ve devrim merkezinin açılışıdır. 23 Nisan'a gelinen süreçte Mustafa Kemal Paşa, çok uzun ve zorlu bir yolculuk yaptı. Bakalım 19 Mayıs'tan 23 Nisan'a uzanan süreçte neler yaşanmış?
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Atatürk, Büyük Nutku'na "1919 Mayıs'ının 19. Günü Samsun'a Çıktım" cümlesiyle başlıyor. Bu andan itibaren Paşa için bir yıla yakın süre devam eden zorlu bir örgütlenme süreci başladı.
Mustafa Kemal Paşa, ilk olarak Amasya'da mücadele yemini etti. Vatanın bütünlüğünün tehlike altında olduğunu ve bunun için sonuna kadar savaşacaklarını ilan etti.
23 Temmuz'da Erzurum'da yerel idarecilerle ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Mustafa Kemal Paşa, bu kongrede milletin manda ve himayeyi kesin olarak reddedeceğini ilan etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önceki en kritik kongre 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplandı. Bu kongre aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl kuruluş günü olarak da ifade edilir.
Mustafa Kemal Paşa; Samsun, Hafza, Amasya, Erzurum ve Sivas'ın ardından ömrünün sonuna kadar kalbinde taşıyacağı şehre ilk kez 27 Aralık günü geldi. Ankara'da seğmenler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
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Mart 1920'de İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal etmesi, Anadolu'da yeşeren direniş hareketini tek umut haline getirdi. İstanbul'da kalanlar da direniş için Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini kabul ederek Ankara'ya geldiler.
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