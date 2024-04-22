23 Nisan İstanbul Etkinlikleri ve Ücretsiz Konserler: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hangi Etkinlikler Var?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle çoşkuyla kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan etmiş olduğu bayramı doyasıya kutlayacak.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan ücretsiz etkinlik ve konserleri.