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23 Nisan İstanbul Etkinlikleri ve Ücretsiz Konserler: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hangi Etkinlikler Var?

23 Nisan İstanbul Etkinlikleri ve Ücretsiz Konserler: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hangi Etkinlikler Var?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.04.2024 - 16:56

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle çoşkuyla kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan etmiş olduğu bayramı doyasıya kutlayacak.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan ücretsiz etkinlik ve konserleri.

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23 Nisan çoşkusu İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde düzenlenen ücretsiz konser ve etkinliklerle yaşanacak.

23 Nisan çoşkusu İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde düzenlenen ücretsiz konser ve etkinliklerle yaşanacak.

Ünlü şarkıcıların vereceği konserlerin yanısıra çocuklar ücretsiz pek çok etkinlikte doyasıya eğlenecek. Milyonlarca çocuk ve aileleri, kukla gösterileri, tiyatro gösterileri, akrobasi, illüzyon, yüz boyama gibi etkinliklere katılabilecek.

23 Nisan İstanbul Ücretsiz Etkinlikler

23 Nisan İstanbul Ücretsiz Etkinlikler

İBB Kültür 2024 yılında 14-24 Nisan tarihleri arasında Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali düzenliyor. Festival kapsamında Türk ve dünya çocukları İstanbul'da bir araya geliyor. Dünya genelinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğunu ve 394 çocuk İstanbul'da olacak.

23 Nisan'da İstanbul'da '23 Nisan Özel Kortej Yürüyüşü' düzenlenecek. Ardından çocuklar için tiyatro oyunları, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri yapılacak.

23 Nisan kutlamaları için Taksim'de resmi tören yapılacak. Üsküdar Sahil Meydanı'nda ise 23 Nisan Salı günü pek çok etkinlik düzenlenecek.

23 Nisan İstanbul Ücretsiz Konserler

23 Nisan İstanbul Ücretsiz Konserler

Üsküdar Sahil Meydanı'nda 23 Nisan kutlamaları saat 14.00'ten itibaren başlayacak.

DJ eşliğinde başlayacak olan etkinliğin devamında çocuklar için Kids Zumba, Arı Maya, Maşa ile Koca Ayı ve Kukuli sahne alacak.Gösterilerin ardından Litvanya, Macaristan, Sinop, Hatay, Filistin ve Polonya ekiplerinin halk dansları gösterileri gerçekleşecek. 

Etkinlik Ceza ve Zeynep Bastık konseriyle devam edecek.

İstanbul 23 Nisan Konserleri

  • Zeynep Bastık: Üsküdar Sahil Meydan/21.40

  • Ceza: Üsküdar Sahil Meydan/ 20.10

  • Hadise: Maçka Demokrasi Parkı/21.00

  • Köfn: İstanbul Sanat/18.00

  • Aydilge: Çekmeköy/18.30

  • Manuş Baba: Sancaktepe/20.30

  • İlyas Yalçıntaş: Bahçelievler/20.00

İstanbul 23 Nisan Etkinlikleri Nerede?

İstanbul 23 Nisan Etkinlikleri Nerede?

İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları şehrin tam 19 farklı noktasında yapılacak. İstanbul 23 Nisan etkinlikleri, aşağıdaki mekanlarda düzenlenecek;

  • İBB Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu,

  • Artİstanbul Feshane

  • Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı

  • Baruthane

  • Bayrampaşa Atatürk Parkı

  • Beyoğlu İstiklal Caddesi

  • Büyükada Atatürk Meydanı

  • Çatalca Cumhuriyet Meydanı

  • Çekmeköy

  • Çubuklu Silolar

  • Gaziosmanpaşa

  • Sancaktepe Belediye Binası Önü

  • Silivri

  • Sultanbeyli

  • Şile

  • Müze Gazhane (11.00 itibarıyla)

  • Turşucuzade Konağı

  • Tuzla Sahil Tören Alanı

  • Üsküdar Sahil Meydanı (14.00 itibarıyla)

İstanbul 23 Nisan Etkinlik Biletleri Nereden Alınır?

İstanbul 23 Nisan Etkinlik Biletleri Nereden Alınır?

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali etkinlikleri ücretsiz olarak düzenleniyor. Vatandaşlar, ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edebilir.

Çeşitli yerlerde bulunan atölyelere katılım için ise kayıt formu doldurulması gerekmektedir.

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Ankara 23 Nisan Etkinlikleri

Ankara 23 Nisan Etkinlikleri

Ankara'da 23 Nisan kutlamaları Gnçlik Parkı’nda düzenlenecek. 3 gün sürecek kutlamalarda Semicenk (21 Nisan), Gazapizm (22 Nisan) ve Edis (23 Nisan) sahne alacak.

Ankara 23 Nisan Konserleri

İzmir 23 Nisan Etkinlikleri

İzmir 23 Nisan Etkinlikleri

İzmir 23 Nisan kutlamaları Gaziemir'de düzenlenecek. Şenlikte Kukuli, Pijamaskeliler, Aslan, Kral Şakir Kapadokya Macerası gibi müzikal gösteriler yer alacak. Ayrıca 23 Nisan'da Kültürpark'ta birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek.

İzmir 23 Nisan Konserleri

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