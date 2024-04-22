23 Nisan İstanbul Etkinlikleri ve Ücretsiz Konserler: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hangi Etkinlikler Var?
23 Nisan İstanbul Etkinlikleri ve Ücretsiz Konserler: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hangi Etkinlikler Var?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle çoşkuyla kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan etmiş olduğu bayramı doyasıya kutlayacak.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan ücretsiz etkinlik ve konserleri.
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23 Nisan çoşkusu İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde düzenlenen ücretsiz konser ve etkinliklerle yaşanacak.
23 Nisan İstanbul Ücretsiz Etkinlikler
23 Nisan İstanbul Ücretsiz Konserler
İstanbul 23 Nisan Etkinlikleri Nerede?
İstanbul 23 Nisan Etkinlik Biletleri Nereden Alınır?
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Ankara 23 Nisan Etkinlikleri
İzmir 23 Nisan Etkinlikleri
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