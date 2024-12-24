Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin Fiyatları Belli Oldu
Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin Fiyatları Belli Oldu
Turistik Doğu Ekspresi, yıllardır vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Bilet bulmanın zorlaştığı Turistik Doğu Ekspresi'ne ilave turistik seferler de eklenmeye başlandı. Bunlardan birisi de Turistik Doğu Ekspresi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet satışlarının başladığını açıkladı.
Peki Turistik Diyarbakır Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?
Turistik Doğu Ekspresi, yıllardır binlerce kişinin yoğun ilgisini çekti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ne dair detayları açıkladı.
Peki Turistik Diyarbakır Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?
Turistik Diyarbakır Ekspresi Ne Zaman Başlıyor, Seferler Ne Zaman?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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