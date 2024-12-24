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Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin Fiyatları Belli Oldu

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin Fiyatları Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 12:07

Turistik Doğu Ekspresi, yıllardır vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Bilet bulmanın zorlaştığı Turistik Doğu Ekspresi'ne ilave turistik seferler de eklenmeye başlandı. Bunlardan birisi de Turistik Doğu Ekspresi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet satışlarının başladığını açıkladı. 

Peki Turistik Diyarbakır Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Turistik Doğu Ekspresi, yıllardır binlerce kişinin yoğun ilgisini çekti.

Turistik Doğu Ekspresi, yıllardır binlerce kişinin yoğun ilgisini çekti.

Ankara'dan çıkıp Kars'a giden Turistik Doğu Ekspresi seferlerine bilet bulmak her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği turistik tren seferlerine, bir yenisi daha eklendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ne dair detayları açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ne dair detayları açıkladı.

Geçtiğimiz sene Nisan ayında faaliyete geçen Turistik Diyarbakır Ekspresi, 2025 yılında da yolcularını bekliyor. Ankara'dan kalkıp Diyarbakır'a giden tren, toplam 1051 kilometre hat uzunluğuna sahip. 

Turistik Diyarbakır Ekspresi, 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor.

Ankara-Diyarbakır yönünde Malatya’da, Diyarbakır–Ankara yönünde ise Yolçatı, Elazığ’da gezi amaçlı duruşlar yapılıyor.

Peki Turistik Diyarbakır Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Peki Turistik Diyarbakır Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Turistik Diyarbakır Ekspresi bilet fiyatları da belli oldu. 

Buna göre;

  • Ankara-Diyarbakır yönü 13.000 TL

  • Diyarbakır-Ankara yönü ise 12.000 TL’dir.

Belirtilen fiyatlar, iki kişilik oda fiyatıdır.

Turistik Diyarbakır Ekspresi Ne Zaman Başlıyor, Seferler Ne Zaman?

Turistik Diyarbakır Ekspresi Ne Zaman Başlıyor, Seferler Ne Zaman?

Ankara'dan yola çıkacak olan Diyarbakır treni, 11.04.2025 tarihinde saat 13.55'te hareket edecek. Diyarbakır'dan kalkan dönüş treni ise 13.04.2025 tarihinde saat 12.00'de hareket edecek.

  • 25 Nisan, 9 Mayıs ve 23 Mayıs tarihlerinde Ankara'dan,

  • 27 Nisan, 11 Mayıs ve 25 Mayıs tarihilerinde Diyarbakır'dan tren seferleri düzenlenecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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