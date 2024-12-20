onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Turistik Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar? Seferler Ne Zaman Başlıyor?

Turistik Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar? Seferler Ne Zaman Başlıyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 15:00

Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk sefer tarihi merakla bekleniyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan tarafından yapılan açıklamayla birlikte Doğu Ekspresi'ne ilişkin araştırmalar hız kazandı.

Peki, Doğu Ekspresi kalkış tarihleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, güzergahta hangi şehirler var ve nerelerden geçiyor? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlıyor?

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başlayacak.

Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Bilet fiyatları konusunda da birçok kişi araştırma yapıyor. Cevap vermek gerekirse, Turistik Doğu Ekspresi biletleri kişi başı 5 bin 250 liradan başlıyor.

Doğu Ekspresi Bileti Nereden Alınır?

Doğu Ekspresi Bileti Nereden Alınır?

Doğu Ekspresi biletinizi TCDD gişelerinden, yetkili acentelerden ve https://bilet.tcdd.gov.tr adresinden satın alabilirsiniz. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de alma imkanınız olduğunu hatırlatalım.

Doğu Ekspresi Sefer Saatleri

Doğu Ekspresi Sefer Saatleri

Doğu Ekspresi seferleri Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılırken; Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak. Yine Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek olan ekspres, Erzincan'da 150 dakika, Erzurum'da ise 240 dakikalığına duracak. Kars'tan dönüşte 21.05'te hareket edecek olan ekspres, İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve son olarak Sivas'ta 180 dakika duracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın