Turistik Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar? Seferler Ne Zaman Başlıyor?
Turistik Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar? Seferler Ne Zaman Başlıyor?
Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk sefer tarihi merakla bekleniyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan tarafından yapılan açıklamayla birlikte Doğu Ekspresi'ne ilişkin araştırmalar hız kazandı.
Peki, Doğu Ekspresi kalkış tarihleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, güzergahta hangi şehirler var ve nerelerden geçiyor? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlıyor?
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Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?
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