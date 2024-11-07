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Turistik Diyarbakır Ekspresi Nedir? Turistik Diyarbakır Ekspresi Ne Zaman, Hangi İllerden Geçiyor?

Turistik Diyarbakır Ekspresi Nedir? Turistik Diyarbakır Ekspresi Ne Zaman, Hangi İllerden Geçiyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2024 - 14:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’ne dair detayları açıkladı. Yıllardır yoğun talep gören Turistik Doğu Ekspresi'nin ayrıntıları belli oldu. Ancak Uraloğlu, açıklamalarına Turistik Diyarbakır Ekspresi’ni de ekledi. 19 Nisan 2024 tarihinde ilk seferine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi’ne dair detaylar merak edilmeye başlandı. 

Peki, Turistik Diyarbakır Ekspresi nedir? Turistik Diyarbakır Ekspresi ne zaman olacak?

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Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni dönemine dair ayrıntılar açıklandı. Peki, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni daha önce duydunuz mu? İşte ayrıntılar...

Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni dönemine dair ayrıntılar açıklandı. Peki, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni daha önce duydunuz mu? İşte ayrıntılar...

Turistik Diyarbakır Ekspresi Nedir?

Turistik Diyarbakır Ekspresi Nedir?

Ankara-Diyarbakır arasında seyahat meraklılarına hizmet veren Turistik Diyarbakır Ekspresi 1051 kilometre hat uzunluğuna sahip. İlk sefer Nisan 2024’te başladı. 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor.

Turistik Diyarbakır Ekspresi Tarihleri Ne Zaman?

Turistik Diyarbakır Ekspresi Tarihleri Ne Zaman?

Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan 2025 günü başlayacak, 25 Mayıs 2025’te ise dönemi kapatacak.

Turistik Diyarbakır Ekspresi Hangi İllerden Geçiyor?

Turistik Diyarbakır Ekspresi Hangi İllerden Geçiyor?

Ankara’dan hareket eden tren Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl üzerinden son durak olan Diyarbakır’a ulaşıyor. 

Ankara-Diyarbakır rotasında Malatya’da 3 saat duracak. Dönüş yolunda ise Elazığ Yolçatı’da 4 saatlik molalarla şehirleri keşfetme fırsatı sunacak.

Turistik Diyarbakır Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Turistik Diyarbakır Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Seferlere dair ayrıntılar henüz yayınlanmadı. Ancak biletlerin kişi başı en az 5 bin TL'den başlaması bekleniyor. Öte yandan nisan ayında iki kişilik yataklı vagonlarda yolculuk yapmak isteyenler 9 bin lirayı gözden çıkardı.

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