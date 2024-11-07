Turistik Diyarbakır Ekspresi Nedir? Turistik Diyarbakır Ekspresi Ne Zaman, Hangi İllerden Geçiyor?
Turistik Diyarbakır Ekspresi Nedir? Turistik Diyarbakır Ekspresi Ne Zaman, Hangi İllerden Geçiyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’ne dair detayları açıkladı. Yıllardır yoğun talep gören Turistik Doğu Ekspresi'nin ayrıntıları belli oldu. Ancak Uraloğlu, açıklamalarına Turistik Diyarbakır Ekspresi’ni de ekledi. 19 Nisan 2024 tarihinde ilk seferine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi’ne dair detaylar merak edilmeye başlandı.
Peki, Turistik Diyarbakır Ekspresi nedir? Turistik Diyarbakır Ekspresi ne zaman olacak?
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Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni dönemine dair ayrıntılar açıklandı. Peki, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni daha önce duydunuz mu? İşte ayrıntılar...
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Turistik Diyarbakır Ekspresi Nedir?
Turistik Diyarbakır Ekspresi Tarihleri Ne Zaman?
Turistik Diyarbakır Ekspresi Hangi İllerden Geçiyor?
Turistik Diyarbakır Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?
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