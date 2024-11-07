Turistik Diyarbakır Ekspresi Nedir? Turistik Diyarbakır Ekspresi Ne Zaman, Hangi İllerden Geçiyor?

Seferlere dair ayrıntılar henüz yayınlanmadı. Ancak biletlerin kişi başı en az 5 bin TL'den başlaması bekleniyor. Öte yandan nisan ayında iki kişilik yataklı vagonlarda yolculuk yapmak isteyenler 9 bin lirayı gözden çıkardı.