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Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor: Sefer Tarihleri Belli Oldu!

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor: Sefer Tarihleri Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2024 - 12:50

Bir döneme damgasını vuran ve biletleri anında tükenen Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi. İlk durağı Ankara’dan başlayan ve masalsı yolculuğun Kars’ta son bulduğu Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor. Büyük ilgi gören trenin ilk seferi 23 Aralık’ta başlayacak, 2 Mart 2025 tarihinde son bulacak. Öte yandan Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerinin de müjdesini verdi. Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında hizmet verecek.

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Merakla beklenen, Ankara-Kars arasında masalsı bir yolculuğa tanık ettiren Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor.

Merakla beklenen, Ankara-Kars arasında masalsı bir yolculuğa tanık ettiren Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor.

Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024-2025 kış sezonunun ilk seferinin 23 Aralık’ta başlayacağını söyledi.

Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024-2025 kış sezonunun ilk seferinin 23 Aralık’ta başlayacağını söyledi.

Seferler Ankara’dan başlayacak. Ankara’dan Kars’a gidiş pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olacak. Kars’tan Ankara’ya dönüş ise çarşamba, cuma ve pazar gerçekleştirilecek.

Seferler Ankara’dan başlayacak. Ankara’dan Kars’a gidiş pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olacak. Kars’tan Ankara’ya dönüş ise çarşamba, cuma ve pazar gerçekleştirilecek.

Turistik Doğu Ekspresi’nin biletlerine yarından itibaren (8 Kasım Cuma) TCDD Taşımacılık A.Ş. gişelerinden, mobil uygulama ve internet üzerinden alınabilecek. Bilet fiyatları kişi başı 5 bin 250 TL’den başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi’nin biletlerine yarından itibaren (8 Kasım Cuma) TCDD Taşımacılık A.Ş. gişelerinden, mobil uygulama ve internet üzerinden alınabilecek. Bilet fiyatları kişi başı 5 bin 250 TL’den başlayacak.

Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre hareket saatleri şöyle olacak:

Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre hareket saatleri şöyle olacak:

Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan 13.55’te hareket edecek, Erzincan’da 150 dakika, Erzurum’da ise 240 dakika durarak yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak. Kars’tan dönüşte ise 21.05'te hareket ederek İliç’te 210 dakika, Divriği’de 150 dakika ve Sivas’ta 180 dakika duracak.

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Uraloğlu, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni rotalar hazırlığında olduklarını belirtti:

Uraloğlu, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni rotalar hazırlığında olduklarını belirtti:

“Halen talep üzerine özel tren olarak sefere konulan Ankara-Tatvan rotasında Turistik Tatvan Treni, Ankara-Çankırı rotasında Turistik Tuz Ekspresi, Akdeniz Bölgesinde Adana-Belemedik Ekspres seferleri gibi yeni turistik hatları da devreye almayı değerlendiriyoruz.”

Öte yandan Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri ise 11 Nisan’da Ankara’dan başlayacak, son seferini ise 25 Mayıs’ta yapacak.

Öte yandan Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri ise 11 Nisan’da Ankara’dan başlayacak, son seferini ise 25 Mayıs’ta yapacak.

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