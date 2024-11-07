Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor: Sefer Tarihleri Belli Oldu!

Bir döneme damgasını vuran ve biletleri anında tükenen Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi. İlk durağı Ankara’dan başlayan ve masalsı yolculuğun Kars’ta son bulduğu Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor. Büyük ilgi gören trenin ilk seferi 23 Aralık’ta başlayacak, 2 Mart 2025 tarihinde son bulacak. Öte yandan Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerinin de müjdesini verdi. Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında hizmet verecek.