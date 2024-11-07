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Turistik Doğu Ekspresi Nedir? Doğu Ekspresi Biletleri Kaç TL, 2024-2025 Tarihleri Ne Zaman?

Turistik Doğu Ekspresi Nedir? Doğu Ekspresi Biletleri Kaç TL, 2024-2025 Tarihleri Ne Zaman?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2024 - 13:59

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan başlıyor ve Kars’a kadar doğal güzellikleri seyretme fırsatı veriyor. Her sene yoğun talep gören Doğu Ekspresi’yle unutulmayacak bir kış tatili yaşamanız mümkün. Biletleri hizmete sunulduğu anda anında tükenen Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 seferleri için hazırlıklar tamamlandı. Yeni dönemin biletleri 8 Kasım 2024 Cuma günü satışa çıkıyor. 

Peki, Turistik Doğu Ekspresi nedir? Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nereden alınır? Turistik Doğu Ekspresi tarihleri ne zaman?

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Ankara-Kars masalsı bir yolculuk imkanı veren Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 dönemine dair detaylar belli oldu. Turistik Doğu Ekspresi’ne dair ayrıntılar arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

Ankara-Kars masalsı bir yolculuk imkanı veren Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 dönemine dair detaylar belli oldu. Turistik Doğu Ekspresi’ne dair ayrıntılar arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

Turistik Doğu Ekspresi Nedir?

Turistik Doğu Ekspresi Nedir?

TCDD Taşımacılık tarafından hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars güzergahında hizmet veriyor.  

Turistik Doğu Ekspresi uzunluğu tam 1.365,204 kilometre. 2017 yılından itibaren popülerliğini artıran bu turistik trende yer bulmak neredeyse imkansız. Yoğun talebin olduğu Doğu Ekspresi’nde turistik amaç dışında kullanan vatandaşların bilet bulamaması ve şikayetlerinden dolayı 2019’dan sonra turistik sefere çevrildi.

Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 Seferleri Ne Zaman?

Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 Seferleri Ne Zaman?

Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 kış dönemi sefer tarihleri belli oldu. İlk sefer 23 Aralık’ta Ankara’dan başlayacak. 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek seferlerin günleri şöyle olacak:  

  • Gidiş / Ankara-Kars: Pazartesi, Çarşamba, Cuma. 

  • Dönüş / Kars-Ankara: Çarşamba, Cuma, Pazar.

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Ne Kadar, Kaç TL?

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Ne Kadar, Kaç TL?

Yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları başlatıldı. Ancak bireysel yolcular için bilet satışları yarın (8 Kasım Cuma) başlıyor.

Biletler iki kişilik odalar şeklinde satışa çıkarılacak. Ücret kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan satışlarla sunulacak.

Toplamda 60 sefer düzenlenecek. Yolcu kapasitesi ise 160.

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Nereden Alınır?

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Nereden Alınır?

8 Kasım Cuma günü satışa çıkacak biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. adresinden alınabilir. TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, yetkili seyahat acenteleri de bilet satışı sunacak.

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Turistik Doğu Ekspresi Durakları Neler? Hangi İllerde Duruyor?

Turistik Doğu Ekspresi Durakları Neler? Hangi İllerde Duruyor?

Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan 13.55’te hareket edecek, Erzincan’da 150 dakika, Erzurum’da ise 240 dakika duracak. 

Kars’tan dönüşte ise 21.05'te hareket ederek İliç’te 210 dakika, Divriği’de 150 dakika ve Sivas’ta 180 dakika duracak.

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