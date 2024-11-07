Turistik Doğu Ekspresi Nedir? Doğu Ekspresi Biletleri Kaç TL, 2024-2025 Tarihleri Ne Zaman?

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan başlıyor ve Kars’a kadar doğal güzellikleri seyretme fırsatı veriyor. Her sene yoğun talep gören Doğu Ekspresi’yle unutulmayacak bir kış tatili yaşamanız mümkün. Biletleri hizmete sunulduğu anda anında tükenen Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 seferleri için hazırlıklar tamamlandı. Yeni dönemin biletleri 8 Kasım 2024 Cuma günü satışa çıkıyor.

Peki, Turistik Doğu Ekspresi nedir? Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nereden alınır? Turistik Doğu Ekspresi tarihleri ne zaman?