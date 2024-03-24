Turgut Altınok ile Mansur Yavaş 'Mal, Mülk' Atışmasında: Takas Teklifine Yanıt Geldi

'Biri babadan, anadan kalmış ve belediye başkanı olmadan önce edinilmiş mal. Diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. Bir de oturduğu ev var. Ahlaki değil ama.

Ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar, işi bu noktaya getirdi. 25 milyona şu an oturduğu evi hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın.

Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı. Yalan, çamur ve iftiralar atılıyor.'