Turgut Altınok ile Mansur Yavaş 'Mal, Mülk' Atışmasında: Takas Teklifine Yanıt Geldi
Turgut Altınok ile Mansur Yavaş 'Mal, Mülk' Atışmasında: Takas Teklifine Yanıt Geldi
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Londra'daki ev tartışmaları sonrası CHP'nin adayı Mansur Yavaş'tan gelen mal takası önerisine yanıt verdi.
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Efendim yaklaşan seçimler öncesi siyasilerin baskılar sonucu açıkladıkları mal varlıkları malum.
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un ise mal varlığının bir bölümünü paylaşmadığı iddiası son günlerin tartışma konusu olan başlıklarından.
Ancak Turgut Altınok, CHP'li rakibi Mansur Yavaş'ın Londra'da evi olduğunu ve bu evin kendi bütün mal varlığını ödeyebilecek pahada olduğunu iddia ediyor.
Turgut Altınok, Mansur Yavaş'tan gelen mal takası teklifi sonrası ise bugün bir açıklama daha yaptı. "Yavaş'ın takas teklifine ne cevap vereceksiniz?" sorusuna yanıt veren Altınok, şunları söyledi: 👇
Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un 600 dairesi olduğu iddialarına ilişkin daha önce şunları da söylemişti: "Mal beyanında 600 daire yok. Unutmuş olamaz. Demek ki saklamak istedi veya kamuoyuna yalan söyledi."
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