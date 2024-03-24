Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Turgut Altınok ile Mansur Yavaş 'Mal, Mülk' Atışmasında: Takas Teklifine Yanıt Geldi

Turgut Altınok ile Mansur Yavaş 'Mal, Mülk' Atışmasında: Takas Teklifine Yanıt Geldi

Mansur Yavaş Turgut Altınok
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.03.2024 - 17:22

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Londra'daki ev tartışmaları sonrası CHP'nin adayı Mansur Yavaş'tan gelen mal takası önerisine yanıt verdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Efendim yaklaşan seçimler öncesi siyasilerin baskılar sonucu açıkladıkları mal varlıkları malum.

Efendim yaklaşan seçimler öncesi siyasilerin baskılar sonucu açıkladıkları mal varlıkları malum.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un ise mal varlığının bir bölümünü paylaşmadığı iddiası son günlerin tartışma konusu olan başlıklarından.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un ise mal varlığının bir bölümünü paylaşmadığı iddiası son günlerin tartışma konusu olan başlıklarından.

Ancak Turgut Altınok, CHP'li rakibi Mansur Yavaş'ın Londra'da evi olduğunu ve bu evin kendi bütün mal varlığını ödeyebilecek pahada olduğunu iddia ediyor.

Ancak Turgut Altınok, CHP'li rakibi Mansur Yavaş'ın Londra'da evi olduğunu ve bu evin kendi bütün mal varlığını ödeyebilecek pahada olduğunu iddia ediyor.

Mansur Yavaş ise söz konusu iddialara şöyle yanıt veriyor: 

“Kızımın mortgage ile taksit taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir ev için rakibim ‘Mansur Yavaş’ın Londra’da evi var, o evin parası benim bütün mallarımı öder’ diyor. Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım.”

Turgut Altınok, Mansur Yavaş'tan gelen mal takası teklifi sonrası ise bugün bir açıklama daha yaptı. "Yavaş'ın takas teklifine ne cevap vereceksiniz?" sorusuna yanıt veren Altınok, şunları söyledi: 👇

Turgut Altınok, Mansur Yavaş'tan gelen mal takası teklifi sonrası ise bugün bir açıklama daha yaptı. "Yavaş'ın takas teklifine ne cevap vereceksiniz?" sorusuna yanıt veren Altınok, şunları söyledi: 👇

'Biri babadan, anadan kalmış ve belediye başkanı olmadan önce edinilmiş mal. Diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. Bir de oturduğu ev var. Ahlaki değil ama. 

Ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar, işi bu noktaya getirdi. 25 milyona şu an oturduğu evi hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın. 

Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı. Yalan, çamur ve iftiralar atılıyor.'

Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un 600 dairesi olduğu iddialarına ilişkin daha önce şunları da söylemişti: "Mal beyanında 600 daire yok. Unutmuş olamaz. Demek ki saklamak istedi veya kamuoyuna yalan söyledi."

Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un 600 dairesi olduğu iddialarına ilişkin daha önce şunları da söylemişti: "Mal beyanında 600 daire yok. Unutmuş olamaz. Demek ki saklamak istedi veya kamuoyuna yalan söyledi."

Bakalım bu takas konusu önümüzdeki günlerde daha da alevlenir. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?