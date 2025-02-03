Turabi'nin Erotik Şarkısı Hakkında Yorum Yapmadığı İçin Çirkinleşen Kullanıcıya Aydilge'den Kapak Gibi Cevap!
Turabi'nin Erotik Şarkısı Hakkında Yorum Yapmadığı İçin Çirkinleşen Kullanıcıya Aydilge'den Kapak Gibi Cevap!
Son zamanlarda toplumsal her meselede sesini çıkaran ve oldukça da anlamlı paylaşımlar yapan şarkıcı Aydilge'nin eski Survivor şampiyonu 'Turbo' Turabi'nin erotik şarkısı hakkında herhangi bir yorum yapmaması sosyal medya kullanıcılarının beklentisini boşa çıkarmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde kendisine ithafen yapılan çirkin yorumu gören Aydilge, Turabi hesabı soran kullanıcıya cevap verirken hem had bildirdi hem de Turabi olayında son noktayı koydu.
Gelin, neler yaşanmış beraber görelim.
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Kiralık Aşk başta olmak üzere birçok dizinin jenerik müziğinde imzası bulunan, renkli karakteri ve kombinleri, kendine has şen şakrak sesiyle dikkat çeken Aydilge'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Özellikle de son zamanlarda, hemen hemen birçok konuda toplumun kanayan yaralarına parmak basan Aydilge hem piyasaya sürülen şiddet ve cinsellik içerikli birçok şarkıya hem de ülkemizde peş peşe yaşanan korkunç olaylara tepki göstermişti.
Geçtiğimiz günlerde de eski Survivor şampiyonu Turabi kulak kanatan bir şarkı çıkarmıştı hatırlarsanız.
Hatta geçtiğimiz saatlerde de söz konusu şarkıyla ilgili Aile Bakanlığı devreye girmiş, 'genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler’ bulunduğunu gerekçe göstererek erişim engeli istemişti.
Turabi'nin sosyal medyada paylaştığı videoların altında Aydilge'yi çağıran ve konuşmasını bekleyen kullanıcıların yorumu birikti.
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Aydilge, Turabi konusunda neden konuşmadığını tane tane anlatırken, hadsiz yorumu yapan kullanıcıya da haddini kibar kibar bildirdi. 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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