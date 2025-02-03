Turabi’nin Sözleriyle Tepki Çeken İngilizce Arabesk Şarkısı için Aile Bakanlığı Erişim Engeli İstedi
Turabi’nin Sözleriyle Tepki Çeken İngilizce Arabesk Şarkısı için Aile Bakanlığı Erişim Engeli İstedi
TV8’de yayımlanan Survivor isimli programa katılan ve birinciliğiyle tanınan Turabi, bu kez İngilizce arabesk bir şarkı çıkardı. Ancak bu şarkı kulakların pasını öyle bir sildi ki(!) sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Turabi’nin cinsiyetçi ifadelerin yer aldığı ve kadınları aşağılayan şarkısı büyük tepki çekti.
Söz konusu şarkıyla ilgili Aile Bakanlığı devreye girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler’ bulunduğunu gerekçe göstererek erişim engeli istedi.
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Geçmiş dönem Survivor'da yarışan, hem şampiyonluğu hem de tavırlarıyla dikkat çeken Turabi'yi tanımayan yoktur herhalde... Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Turabi bu kez çıkardığı şarkıyla gündem oldu.
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Turabi Çamkıran bu kez 'Wine Me Dine Me' isimli İngilizce arabesk bir şarkı çıkardı. Şarkı dinleyenleri şoke etti... Hem İngilizce arabesk olması hem de şarkı sözleri ağızları açık bıraktı. Şarkı kadınları aşağıladığı gerekçesiyle büyük tepki çekti.
Tepki çeken şarkıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlı şarkı için erişim engeli istedi.
'Genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler' bulunduğu gerekçe gösterildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Şöyle bir herif: "Turabi Çamkıran, Türk oyuncu, dansçı ve dövüşçü. 3 Temmuz 1987 tarihinde Kahramanmaraş Afşinli bir baba ve Kayseri Sarızlı bir annenin çocu... Devamını Gör
hocam dansçı ve dövüşçünüm yanına "fikir adamını" ekleyelim derim..
Tipe bak ya
Tüm sapkınlıkları yapıp sonrasında akp'ye geçip millete ahlak dersi verecek bir tip bu ya...