Turabi’nin Sözleriyle Tepki Çeken İngilizce Arabesk Şarkısı için Aile Bakanlığı Erişim Engeli İstedi

TV8’de yayımlanan Survivor isimli programa katılan ve birinciliğiyle tanınan Turabi, bu kez İngilizce arabesk bir şarkı çıkardı. Ancak bu şarkı kulakların pasını öyle bir sildi ki(!) sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Turabi’nin cinsiyetçi ifadelerin yer aldığı ve kadınları aşağılayan şarkısı büyük tepki çekti.

Söz konusu şarkıyla ilgili Aile Bakanlığı devreye girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler’ bulunduğunu gerekçe göstererek erişim engeli istedi.