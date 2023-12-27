'Yaşlandığınızı Nasıl Anlıyorsunuz?' Sorusuna Gelen Hislerinize Tercüman Olacak Cevaplar
'Yaşlandığınızı Nasıl Anlıyorsunuz?' Sorusuna Gelen Hislerinize Tercüman Olacak Cevaplar
Kaynak: https://twitter.com/mehmettaligumus
Yıllar geçtikçe yaşlandığınızı hissediyorsunuz değil mi? Peki bunu nasıl anlıyorsunuz? Twitter'da Mehmet Ali Gümüş, takipçilerine 'Yaşlandığınızı nerden anlıyorsunuz?' sorusunu sordu. Hem duygulandıran hem de hislerinize tercüman olacak yanıtlar geldi.
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Zaman çok çabuk geçiyor. Zaman geriye aksın istersin ama bu maalesef mümkün değildir. 'Ne ara büyüdük biz böyle' sorusunu sık sık yıllar geçtikçe sorarsın. Çocukluktan, gençliğe, gençlikten yetişkinliğe geçiş yaparsın sıra sıra...
Peki yaşlandığını, bir yetişkin olduğunu nasıl anlarsın? Twitter'da Mehmet Ali Gümüş, takipçilerine "Yaşlandığınızı nerden anlıyorsunuz?" sorusunu sordu.
Hem duygulandıran hem de hislerinize tercüman olacak yanıtlar geldi.
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Peki siz aşlandığınızı nasıl hissettiniz?
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