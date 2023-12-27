'Yaşlandığınızı Nasıl Anlıyorsunuz?' Sorusuna Gelen Hislerinize Tercüman Olacak Cevaplar

Yıllar geçtikçe yaşlandığınızı hissediyorsunuz değil mi? Peki bunu nasıl anlıyorsunuz? Twitter'da Mehmet Ali Gümüş, takipçilerine 'Yaşlandığınızı nerden anlıyorsunuz?' sorusunu sordu. Hem duygulandıran hem de hislerinize tercüman olacak yanıtlar geldi.