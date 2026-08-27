'Yaşlandığınızı Nasıl Anlıyorsunuz?' Sorusuna Gelen Hislerinize Tercüman Olacak Cevaplar
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Kaynak: https://twitter.com/mehmettaligumus
Kabul edin, yıllar geçtikçe yaşlandığınızı hissediyorsunuz. Peki bu anları en çok ne zaman yaşıyorsunuz? Mesela metroya, otobüse bindiğinizde ya da akşam eve erken dönmek istediğinizde mi? X'te bir kullanıcı 'Yaşlandığınızı nerden anlıyorsunuz?' sorusunu sordu.
Hem duygulandıran hem de hislerinize tercüman olacak yanıtlar geldi. Bakalım sizin yanıtınız ne olacak?
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Zaman çok çabuk geçiyor.
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Peki yaşlandığını, bir yetişkin olduğunu nasıl anlarsın?
Hem duygulandıran hem de hislerinize tercüman olacak yanıtlar geldi.
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Peki siz aşlandığınızı nasıl hissettiniz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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