'Yaşlandığınızı Nasıl Anlıyorsunuz?' Sorusuna Gelen Hislerinize Tercüman Olacak Cevaplar

Kabul edin, yıllar geçtikçe yaşlandığınızı hissediyorsunuz. Peki bu anları en çok ne zaman yaşıyorsunuz? Mesela metroya, otobüse bindiğinizde ya da akşam eve erken dönmek istediğinizde mi? X'te bir kullanıcı 'Yaşlandığınızı nerden anlıyorsunuz?' sorusunu sordu.

Hem duygulandıran hem de hislerinize tercüman olacak yanıtlar geldi. Bakalım sizin yanıtınız ne olacak?