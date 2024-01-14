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Tüm Zamanların En Etkileyici Yapımlarından Biri Olan The Sopranos'u Sevenlerin Bayılarak İzleyeceği Diziler

Tüm Zamanların En Etkileyici Yapımlarından Biri Olan The Sopranos'u Sevenlerin Bayılarak İzleyeceği Diziler

dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 12:01

'The Sopranos' dizisinin hayranları için entrika, ihanet, güç mücadelesi ve mafyatik ilişkilerle dolu, benzer tadı yakalayan dizileri bir araya getirdik. Bu listeyi incelediğinizde 'The Sopranos'un ruhunu yansıtan daha fazla diziyi keşfedeceksiniz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Devils, 2020-

20. Devils, 2020-

IMDb: 7.2 

Özet: Massimo Ruggiero, Londra merkezli bir Amerikan yatırım bankası olan NYL'de parlak bir yatırımcıdır. Akıl hocası Dominic Morgan tarafından finans dünyasına dahil olan Massimo, yaptığı doğru hamlelerle bankaya milyonlar kazandırır. Terfi almak için çabalayan Massimo, bu sırada kendisini Avrupa ekonomisini tehlikeye atan bir mali savaşın ortasında bulur. Massimo, banka çalışanlarıyla birlikte küresel çapta bir finans komplosunu açığa çıkarmak için çabalar. 

Oyuncular: Pia Mechler, Alessandro Borghi, Malachi Kirby 

Yaratıcılar: Ezio Abbate, Guido Maria Brera, Elena Bucaccio

19. Too Old to Die Young, 2019

19. Too Old to Die Young, 2019

IMDb: 7.3 

Özet: Los Angeles'ın ölümcül yeraltı dünyasında kiralık katil olarak çifte hayat süren Dedektif Martin Jones, varoluşsal bir kriz yaşar ve bu kriz onu kana bulanmış bir şiddet dünyasının derinliklerine sürükler. 

Oyuncular: Miles Teller, Augusto Aguilera, Nell Tiger Free 

Yaratıcılar: Ed Brubaker, Nicolas Winding Refn

18. Designated Survivor, 2016-2019

18. Designated Survivor, 2016-2019

IMDb: 7.5 

Özet: ABD Başkanı'nın ulusa sesleniş konuşması sırasında düzenlenen yıkıcı bir saldırının ardından kongrenin önemli isimlerinin hepsi ölür. Düşük seviyeli bir kabine üyesi olan Tom Kirkman aniden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak atanır. Sıradan hayat süren bir adamın kendisini bir anda komplo teorilerinin içinde bulduğu hikaye gerilim ve aile draması ağırlıklı olacak. 

Oyuncular: Kiefer Sutherland, Adan Canto, Italia Ricci 

Yaratıcı: David Guggenheim

17. We Own This City, 2022

17. We Own This City, 2022

IMDb: 7.6 

Özet: 2015'te Baltimore'da 25 yaşındaki siyahi Freddie Gray'in polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesinin ardından ayaklanmalar patlak verir. Kısa bir an için Çavuş Wayne Jenkins ve ekibi uyuşturucu, yoksulluk ve şiddet suçlarıyla dolu bir şehirde çalışmalarıyla kahraman olarak kabul edilir. Ancak uyuşturucu baskınlarından elde edilen geliri çaldıkları, araştırdıkları evlerde bulunan paraları cebe indirdikleri ve asılsız deliller yerleştirdikleri ortaya çıkınca her şey alt üst olur. 

Oyuncular: Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector 

Yaratıcılar: George Pelecanos, David Simon

16. Lilyhammer, 2012-2014

16. Lilyhammer, 2012-2014

IMDb: 7.9 

Özet: New York yeraltı dünyasına hükmeden İtalyan mafya babası Frank Tagliano, yakayı ele verince polisle iş birliği yapar ve tanık koruma programından yararlanır. 1994 Kış Olimpiyatları’nı izledikten sonra Norveç'in Lilyhammer kasabasına yerleşme kararı alır fakat Amerika’da korkulan ve saygı duyulan biri olan Frank’in sıradan bir göçmen hayatı sürdürmesi pek kolay gözükmemektedir. 

Oyuncular: Steven Van Zandt, Trond Fausa, Steinar Sagen 

Yaratıcılar: Eilif Skodvin, Anne Bjørnstad

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15. Tulsa King, 2022-

15. Tulsa King, 2022-

IMDb: 8.0 

Özet: 25 yıl hapis cezasının ardından cezaevinden yeni çıkan, 'General' olarak bilinen eski New York mafya babası Dwight Manfredi, bağlı olduğu suç lordu tarafından törensiz bir şekilde kovulur. Oklahoma, Tulsa'ya sürgüne gönderilen Dwight, renkli karakterlerle kendi takımını kurmaya karar verir. 

Oyuncular: Sylvester Stallone, Andrea Savage, Martin Starr 

Yaratıcı: Taylor Sheridan

14. Goliath, 2016-2021

14. Goliath, 2016-2021

IMDb: 8.1 

Özet: Bir zamanların güçlü avukatı Billy McBride bitmiş vaziyettedir ve zamanının çoğunu mahkemeden çok barda geçirir. Kuruluşunda pay oynadığı avukatlık ofisinin en büyük müşterisinin aleyhine olan taksirle adam öldürme davasının peşine düşmeyi gönülsüzce kabul ettiğinde takımıyla büyük ve ölümcül bir komployu açığa çıkarırlar. Bu durum herkesi, güçlü Golyat karşısında bir ölüm kalım davasına sürükler. 

Oyuncular: Billy Bob Thornton, Nina Arianda, Tania Raymonde 

Yaratıcılar: David E. Kelley, Jonathan Shapiro

13. Sneaky Pete, 2015-2019

13. Sneaky Pete, 2015-2019

IMDb: 8.1 

Özet: Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston'ın yapımcılığını üstlendiği Sneaky Pete dizisinde, Giovanni Ribisi tarafından canlandırılan hapisten yeni çıkmış Marius, eski hücre arkadaşı Pete'in kimliğini alır. Marius isimli bu düzenbaz, Pete'in ailesini ve çevresini kendisinin Pete olduğuna ikna etmeye çalışmaktadır. 

Oyuncular: Giovanni Ribisi, Marin Ireland, Shane McRae 

Yaratıcılar: Bryan Cranston, David Shore

12. Animal Kingdom, 2016-2022

12. Animal Kingdom, 2016-2022

IMDb: 8.2 

Özet: Dizi, annesi aşırı dozda aldığı eroinden öldükten sonra Güney Kaliforniya'daki akrabalarının yanına dönen 17 yaşındaki Joshua 'J' Cody'i merkezine almaktadır. Sert ve otorite sahibi büyükannesi Janine 'Smurf' Cody'in yanına taşınan Joshua çok geçmeden yeni ailesinin tam bir suç şebekesi olduğunu ve tüm ihtiyaçlarını işledikleri suçlarla finanse ettiklerini öğrenir. 

Oyuncular: Shawn Hatosy, Ben Robson, Jake Weary 

Yaratıcı: Jonathan Lisco

11. Bosch, 2014-2021

11. Bosch, 2014-2021

IMDb: 8.5 

Özet: Bosch, Los Angeles Polis Departmanı cinayet masası dedektifidir. Bir seri katilin cinayet suçlaması ile mahkemede yargılanması sırasında, dedektifimiz 13 yaşındaki bir çocuğun cinayetini çözmeye çalışmaktadır. Dizi, Michael Connelly'nin çok satan kitap serisine dayanmaktadır. 

Oyuncular: Titus Welliver, Jamie Hector, Amy Aquino 

Yaratıcı: Eric Ellis Overmyer

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10. Ozark, 2017-2022

10. Ozark, 2017-2022

IMDb: 8.5  

Özet: Başrolde yer alan Jason Bateman'ın yönetmenlik ve yapımcı olarak da katkıda bulunduğu Ozark, Chicago banliyösünde yaşayan sıradan bir ailenin, aile babası Marty Byrde'ın Finans ve Danışmanlık Şirketi'nin Meksika'nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışmasının ve işlerin sarpa sarmasının ardından, ailesini korumak adına eşi Wendy ve Charlotte ile Jonah adındaki iki ergen çocuğuyla, Ozark Platosu olarak bilinen Güney Missouri'ye taşınmasının hikayesini anlatıyor. Byrde Ailesi için elbette bu kaçış bir son değil, maceralı bir hayatın başlangıcı olacaktır.

Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz  

Yaratıcılar: Bill Dubuque, Mark Williams

9. Big Little Lies, 2017-2019

9. Big Little Lies, 2017-2019

IMDb: 8.5  

Özet: Avustralyalı yazar Liane Moriary’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan Big Little Lies’da; dışardan mükemmel hayatlara sahipmiş gibi gözüken üç kadının, bir cinayet olayı ile yollarının kesişmesi işleniyor. Çocukları anaokuluna giden kadınlar, veli toplantısı esnasında gerçekleşen bir cinayeti aydınlatmaya çalışıyor.

Oyuncular: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley  

Yaratıcı: David E. Kelley

8. Mindhunter, 2017-2019

8. Mindhunter, 2017-2019

IMDb: 8.6   

ÖzetFBI’ın özel bir biriminde görevli ajan Holden Ford ve ortağı Bill Tench kötü şöhretli seri katilleri ve tecavüzcüleri araştırmaya başlar. Acımasız olayları soruşturdukça yeni profil çıkarma teknikleri geliştirirler. John Douglas ve Mark Olshaker tarafından kaleme alınan Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit kitabından uyarlandı.

Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv   

Yaratıcı: Joe Penhall

7. Six Feet Under, 2001-2005

7. Six Feet Under, 2001-2005

IMDb: 8.7   

Özet: Cenaze evi işleten bir ailenin, babalarının ölümüyle birlikte değişen hayatlarının, tüm aile fertlerinin birbirlerini yeniden tanıyışlarının, hayata atılan farklı bakışların, yüzeysel ilişkilerin yavaş yavaş derinleştiği bir kara mizah hikayesi. Alan Ball tarafından yaratılan dizinin tam 32 Emmy adaylığı, 7 ödülü var.

Oyuncular: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy   

Yaratıcı: Alan Ball

6. Mad Men, 2007-2015

6. Mad Men, 2007-2015

IMDb: 8.7   

Özet: 1960’lar, reklamcılığın altın çağı. Merkezinde New York’un dahi ve rekabetçi çocukları. Başroldeyse değişen zamana ayak uydurmaya çalışan reklam gurusu Don Draper.  

Oyuncular: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser   

Yaratıcı: Matthew Weiner

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5. House of Cards, 2013-2018

5. House of Cards, 2013-2018

IMDb: 8.7  

Özet: House of Cards, Washington’da hırslı bir politikacının zirveye tırmanışını anlatıyor. Francis Underwood yıllarını Beyaz Saray koridorlarında geçirdikten sonra, artık başkanlık seçimlerine adaylığını koyması gerektiğini düşünüyor. Ne de olsa bunca zaman o koridorlarda gördüğü tüm üst düzey bürokratlar ile ilgili her türlü bilgiye sahip. Kimi hangi dosyayla tehdit edeceğini biliyor.  

Oyuncular: Kevin Spacey, Michel Gill, Robin Wright  

Yaratıcı: Beau Willimon

4. True Detective, 2014-

4. True Detective, 2014-

IMDb: 8.9   

Özet: Louisiana Cinayet Masası'nda görev yapan dedektif Rust Cohle ve Martin Hart bir seri katilin peşine düşerler. Beraber çalışan ikilinin, takip derinleştikçe kendi hayatlarının da içinden çıkılmaz bir duruma gelmesi kaçınılmaz olacaktır.   

Oyuncular: Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams   

Yaratıcı: Nic Pizzolatto

3. Succession, 2018-2023

3. Succession, 2018-2023

IMDb: 8.9   

ÖzetNew York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor.   

Oyuncular: Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin   

Yaratıcı: Jesse Armstrong

2. Better Call Saul, 2015-2022

2. Better Call Saul, 2015-2022

IMDb: 9.0   

Özet: Breaking Bad'in spinoffu olan dizide, ufak çaplı avukat Jimmy McGill’in ahlak yoksunu bir hukuk adamı Saul Goodman’a dönüşmesini izliyoruz. Dizi, tüm zamanların en iyi spinofflarından biri olarak tarihe geçmiştir.

Oyuncular: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks   

Yaratıcılar: Vince Gilligan, Peter Gould

1. The Wire, 2002-2008

1. The Wire, 2002-2008

IMDb: 9.3   

Özet: Özel bir programın uygulandığı bir hapishanede yaşananları konu edinen ve mafya kavramının üç-beş silahlı adamdan çok daha başka anlamlara da geldiğini cesurca anlatan başarılı dizidir.   

Oyuncular: Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn   

Yaratıcı: David Simon

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