Tüm Zamanların En Etkileyici Yapımlarından Biri Olan The Sopranos'u Sevenlerin Bayılarak İzleyeceği Diziler

IMDb: 8.5

Özet: Başrolde yer alan Jason Bateman'ın yönetmenlik ve yapımcı olarak da katkıda bulunduğu Ozark, Chicago banliyösünde yaşayan sıradan bir ailenin, aile babası Marty Byrde'ın Finans ve Danışmanlık Şirketi'nin Meksika'nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışmasının ve işlerin sarpa sarmasının ardından, ailesini korumak adına eşi Wendy ve Charlotte ile Jonah adındaki iki ergen çocuğuyla, Ozark Platosu olarak bilinen Güney Missouri'ye taşınmasının hikayesini anlatıyor. Byrde Ailesi için elbette bu kaçış bir son değil, maceralı bir hayatın başlangıcı olacaktır.

Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz

Yaratıcılar: Bill Dubuque, Mark Williams