Tüm Zamanların En Etkileyici Yapımlarından Biri Olan The Sopranos'u Sevenlerin Bayılarak İzleyeceği Diziler
Tüm Zamanların En Etkileyici Yapımlarından Biri Olan The Sopranos'u Sevenlerin Bayılarak İzleyeceği Diziler
'The Sopranos' dizisinin hayranları için entrika, ihanet, güç mücadelesi ve mafyatik ilişkilerle dolu, benzer tadı yakalayan dizileri bir araya getirdik. Bu listeyi incelediğinizde 'The Sopranos'un ruhunu yansıtan daha fazla diziyi keşfedeceksiniz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Devils, 2020-
19. Too Old to Die Young, 2019
18. Designated Survivor, 2016-2019
17. We Own This City, 2022
16. Lilyhammer, 2012-2014
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15. Tulsa King, 2022-
14. Goliath, 2016-2021
13. Sneaky Pete, 2015-2019
12. Animal Kingdom, 2016-2022
11. Bosch, 2014-2021
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10. Ozark, 2017-2022
9. Big Little Lies, 2017-2019
8. Mindhunter, 2017-2019
7. Six Feet Under, 2001-2005
6. Mad Men, 2007-2015
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5. House of Cards, 2013-2018
4. True Detective, 2014-
3. Succession, 2018-2023
2. Better Call Saul, 2015-2022
1. The Wire, 2002-2008
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