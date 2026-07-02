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Tüm Türkiye’de Kullanılmaya Başlanan DOA Makinelerine Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi

Tüm Türkiye’de Kullanılmaya Başlanan DOA Makinelerine Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2026 - 17:55
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Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. İade edilen her bir plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşlara 1 lira verilen sisteme yoğun ilgi oldu. Bazı makinelerin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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Daha önce pilot kentlerde uygulanan Depozito Yönetim Sistemi (DOA), 1 Temmuz’da tüm Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı.

Daha önce pilot kentlerde uygulanan Depozito Yönetim Sistemi (DOA), 1 Temmuz’da tüm Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, iade edilen her bir plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşlara 1 lira teşvik ödemesi yapılıyor.

Uygulama kapsamında makinelere bırakılan ambalajlar geri dönüşüm zincirine kazandırılırken, hak edilen bedeller vatandaşların e-cüzdan hesaplarına aktarılıyor.

Vatandaşlar, hesaplarında biriken bu bakiyeleri daha sonra anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak çekebiliyor.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte İstanbul'un birçok ilçesindeki iade istasyonlarında hareketlilik yaşandı. Atıklarını nakde çevirmek isteyen vatandaşlar, makinelerin önünde sıra oluşturdu. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri plastik, cam şişe ve alüminyum kutuları tek tek makinelere okutarak sisteme dahil etti.

Geri dönüşüm noktasına iki torba dolusu ambalaj atığıyla gelen vatandaşlardan Abdülsamet Pekdemir, sistemin genel olarak başarılı çalıştığını belirterek hazne kapasitesine dikkat çekti. Pekdemir, 'Cihaz genel olarak çalışıyor. Ancak hazne küçük olduğu için kısmi sorunlara neden oluyor. Yanımda iki torba getirdim.' dedi.

Kendi yaşadığı bölgede henüz makine bulunmadığını ve bu nedenle mesafe kat etmek zorunda kaldığını dile getiren Pekdemir, 'Şu an bazı ilçelerde cihaz yok. Ben Bağcılar’dan buraya geldim. Kendi ilçeme de kurulması için talep oluşturdum. Umarım en kısa sürede bizim orada da olur.' ifadelerini kullandı.

Yaşanan yoğunluktan görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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