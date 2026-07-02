Tüm Türkiye’de Kullanılmaya Başlanan DOA Makinelerine Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi
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Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. İade edilen her bir plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşlara 1 lira verilen sisteme yoğun ilgi oldu. Bazı makinelerin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
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Daha önce pilot kentlerde uygulanan Depozito Yönetim Sistemi (DOA), 1 Temmuz’da tüm Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı.
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Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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