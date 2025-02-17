TÜİK'ten İtiraf Verileri: Ülkenin Yüzde 50'si Mutsuz, En Büyük Sorun Hayat Pahalılığı
TÜİK'ten İtiraf Verileri: Ülkenin Yüzde 50'si Mutsuz, En Büyük Sorun Hayat Pahalılığı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması' sonuçlarını yayımladı. TÜİK'ten 'mutsuzluk' ve 'pahalılık' itirafı geldi. Mutlu olduğunu söyleyen 18 yaş ve üstündeki kişilerin oranı 2023 yılında yüzde 52.7 idi. 2024 yılında ise 3.1 puan azaldı ve yüzde 49.6 oldu.
Geleceğinden umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı 2023'te yüzde 67.1 iken, 2024'te bu oran yüzde 64.3 oldu. Öte yandan TÜİK'in verilerine göre vatandaşların ülkenin en önemli sorunları olarak gördüğü konular hayat pahalılığı, eğitim ve yoksulluk.
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Ekonomik kriz, hayat pahalılığı vatandaşları mutsuzluğa ve umutsuzluğa sürükledi. Bu gerçeği TÜİK verileri kanıtlar nitelikte.
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Ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı
TÜİK, 'Yaşam Memnuniyeti' anketinin sonuçlarını açıkladı. Mutlu olduğunu söyleyenler azaldı.
Vatandaşlar giderek umutsuzlaştı.
25-34 yaş grubu daha mutlu.
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Para ve iş mutlu etmedi. Vatandaşı en çok sağlıklı olmak mutlu etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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burda bile oranlarda sahtekarlık yapmışlar nerde yüzde 50 si mutsuz yüzde 90 ni mutsuz ülkenin
+1 aynı yorumu yazmak üzereydim kral hepimizin yerine yazmış
Hükümeti savunmuyorum asla ama. Her hafta sonu avmler ful çakılı bu nasıl oluyor. 🙄
paranın hiç bir değeri olmadığı ülkelerde insanlar birikim yapmanin gereksiz olduğunu düşünür ve bulduğu parayı hemen harcar
AKP İlçe teşkilatında anket yapmışlar. Ayıp olmasın diye biraz tıraşlamışlar. Yoksa %70 falan olurdu en az.