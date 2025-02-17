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TÜİK'ten İtiraf Verileri: Ülkenin Yüzde 50'si Mutsuz, En Büyük Sorun Hayat Pahalılığı

TÜİK'ten İtiraf Verileri: Ülkenin Yüzde 50'si Mutsuz, En Büyük Sorun Hayat Pahalılığı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.02.2025 - 10:59

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması' sonuçlarını yayımladı. TÜİK'ten 'mutsuzluk' ve 'pahalılık' itirafı geldi. Mutlu olduğunu söyleyen 18 yaş ve üstündeki kişilerin oranı 2023 yılında yüzde 52.7 idi. 2024 yılında ise 3.1 puan azaldı ve yüzde 49.6 oldu.

Geleceğinden umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı 2023'te yüzde 67.1 iken, 2024'te bu oran yüzde 64.3 oldu. Öte yandan TÜİK'in verilerine göre vatandaşların ülkenin en önemli sorunları olarak gördüğü konular hayat pahalılığı, eğitim ve yoksulluk.

Kaynak

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Ekonomik kriz, hayat pahalılığı vatandaşları mutsuzluğa ve umutsuzluğa sürükledi. Bu gerçeği TÜİK verileri kanıtlar nitelikte.

Ekonomik kriz, hayat pahalılığı vatandaşları mutsuzluğa ve umutsuzluğa sürükledi. Bu gerçeği TÜİK verileri kanıtlar nitelikte.

Ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı

Ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı

2024 yılında vatandaşların yüzde 29.2’si ülkenin en önemli sorunun hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Yüzde 15.7’si eğitim derken yüzde 14.0 ise yoksulluk dedi.

TÜİK, 'Yaşam Memnuniyeti' anketinin sonuçlarını açıkladı. Mutlu olduğunu söyleyenler azaldı.

TÜİK, 'Yaşam Memnuniyeti' anketinin sonuçlarını açıkladı. Mutlu olduğunu söyleyenler azaldı.

Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki kişilerin oranı, 2023 yılında yüzde 52,7 iken 2024 yılında 3,1 puan azalarak yüzde 49,6 oldu.

Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023 yılında yüzde 13,7 iken 2024 yılında 0,8 puan artarak yüzde 14,5 olarak gerçekleşti.

Vatandaşlar giderek umutsuzlaştı.

Vatandaşlar giderek umutsuzlaştı.

Geleceğinden umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı 2023'te yüzde 67,1 iken, 2024'te bu oran yüzde 64,3'e düştü. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı yüzde 63,6 iken, kadınlarda bu oran yüzde 64,9 oldu.

25-34 yaş grubu daha mutlu.

25-34 yaş grubu daha mutlu.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendi. Buna göre 25-34 yaş grubunda mutluluk düzeyi yüzde 50.7 iken 2024 yılında yüzde 51.0 oldu.

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Para ve iş mutlu etmedi. Vatandaşı en çok sağlıklı olmak mutlu etti.

Para ve iş mutlu etmedi. Vatandaşı en çok sağlıklı olmak mutlu etti.

Vatandaşların mutluluk kaynakları en çok sağlık oldu. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, yüzde 68,3 oldu. Bunu sırasıyla yüzde 14,4 ile sevgi, yüzde 8,9 ile başarı, yüzde 6,4 ile para ve yüzde 1,8 ile iş takip etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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huseyinotay

burda bile oranlarda sahtekarlık yapmışlar nerde yüzde 50 si mutsuz yüzde 90 ni mutsuz ülkenin

Serkan Çalışırişçi

+1 aynı yorumu yazmak üzereydim kral hepimizin yerine yazmış

Serdar

Hükümeti savunmuyorum asla ama. Her hafta sonu avmler ful çakılı bu nasıl oluyor. 🙄

ŞULE UÇAN

paranın hiç bir değeri olmadığı ülkelerde insanlar birikim yapmanin gereksiz olduğunu düşünür ve bulduğu parayı hemen harcar

Bozkurt

AKP İlçe teşkilatında anket yapmışlar. Ayıp olmasın diye biraz tıraşlamışlar. Yoksa %70 falan olurdu en az.