TÜİK'ten İtiraf Verileri: Ülkenin Yüzde 50'si Mutsuz, En Büyük Sorun Hayat Pahalılığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması' sonuçlarını yayımladı. TÜİK'ten 'mutsuzluk' ve 'pahalılık' itirafı geldi. Mutlu olduğunu söyleyen 18 yaş ve üstündeki kişilerin oranı 2023 yılında yüzde 52.7 idi. 2024 yılında ise 3.1 puan azaldı ve yüzde 49.6 oldu.

Geleceğinden umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı 2023'te yüzde 67.1 iken, 2024'te bu oran yüzde 64.3 oldu. Öte yandan TÜİK'in verilerine göre vatandaşların ülkenin en önemli sorunları olarak gördüğü konular hayat pahalılığı, eğitim ve yoksulluk.

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