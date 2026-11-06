Trump Masasına Üzerinde "Veto" Yazan Şapkayı Koydu, Seçim Hilesinden Şikayet Etti

Trump'ın asıl tepkisi Los Angeles'taki belediye başkanlığı seçimine oldu. Seçimi izlediğini söyleyen Trump, ünlü televizyon ismi Spencer Pratt'ın yarışın son turuna kalması gerektiğini savundu ve süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:

'Los Angeles'taki seçimi izledim ve bence bu çok utanç verici bir olaydı. Çünkü Spencer Pratt'ın son tura kalacağını düşünüyordum, herkes de öyle düşünüyordu. Kazanan ya da önde olan kişi de öyle düşünüyordu. Yıkıldı ve ağlamaya başladı, 'kaybettim' dedi. Ama sonra onu yarışa dahil etmek için gereken oyları buldular. Seçimlerimiz o kadar hileli ki, aklınız hayaliniz almaz.'