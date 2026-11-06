Trump Masasına Üzerinde "Veto" Yazan Şapkayı Koydu, Seçim Hilesinden Şikayet Etti
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Donald Trump'ın Oval Ofis'teki masasında üzerinde büyük harflerle 'Veto' yazan bir şapka görüldü. Şapka, ABD'deki ara seçimlerde Kongre'nin kontrolünün Demokratlara geçmesinin ardından masaya kondu. Trump aynı günlerde Los Angeles'taki belediye başkanlığı seçimi hakkında da hile iddiasında bulundu.
Masasında "Veto" yazan bir şapka belirdi.
Demokratları kutlayıp çalışmaya açık olduğunu söyledi.
"Los Angeles'taki seçim çok utanç verici bir olaydı."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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