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Trump Masasına Üzerinde "Veto" Yazan Şapkayı Koydu, Seçim Hilesinden Şikayet Etti

Trump Masasına Üzerinde "Veto" Yazan Şapkayı Koydu, Seçim Hilesinden Şikayet Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 17:06
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Donald Trump'ın Oval Ofis'teki masasında üzerinde büyük harflerle 'Veto' yazan bir şapka görüldü. Şapka, ABD'deki ara seçimlerde Kongre'nin kontrolünün Demokratlara geçmesinin ardından masaya kondu. Trump aynı günlerde Los Angeles'taki belediye başkanlığı seçimi hakkında da hile iddiasında bulundu.

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Masasında "Veto" yazan bir şapka belirdi.

Masasında "Veto" yazan bir şapka belirdi.

Trump seçimden önce Demokratlar kazanırsa her şeyi veto edeceğini söylemişti. Sonuçlar belli olduktan sonra Oval Ofis'teki masasına, üzerinde büyük harflerle 'Veto' yazan şapkayı koydu. Şapka masanın üstünde herkesin göreceği bir yerde duruyor. Ara seçimlerde Kongre'nin kontrolünü Demokratlar aldı.

Demokratları kutlayıp çalışmaya açık olduğunu söyledi.

Demokratları kutlayıp çalışmaya açık olduğunu söyledi.

Trump ilk sonuçlar geldiğinde yenilgiyi kabul etti ve Demokratları kutladı. Seçim sonrası yaptığı ilk yorumda Kongre'deki yeni dengeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Demokratlarla çalışmaya açığım ancak Kongre'de kontrolü ele geçirmelerine rağmen kendi iradelerini dayatabilecek konumda değiller.'

"Los Angeles'taki seçim çok utanç verici bir olaydı."

"Los Angeles'taki seçim çok utanç verici bir olaydı."

Trump'ın asıl tepkisi Los Angeles'taki belediye başkanlığı seçimine oldu. Seçimi izlediğini söyleyen Trump, ünlü televizyon ismi Spencer Pratt'ın yarışın son turuna kalması gerektiğini savundu ve süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:

'Los Angeles'taki seçimi izledim ve bence bu çok utanç verici bir olaydı. Çünkü Spencer Pratt'ın son tura kalacağını düşünüyordum, herkes de öyle düşünüyordu. Kazanan ya da önde olan kişi de öyle düşünüyordu. Yıkıldı ve ağlamaya başladı, 'kaybettim' dedi. Ama sonra onu yarışa dahil etmek için gereken oyları buldular. Seçimlerimiz o kadar hileli ki, aklınız hayaliniz almaz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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