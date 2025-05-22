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Trump ile Harvard Üniversitesi Arasında Kriz Çıktı: Uluslararası Öğrenci Kabulü Durduruldu

Trump ile Harvard Üniversitesi Arasında Kriz Çıktı: Uluslararası Öğrenci Kabulü Durduruldu

Donald Trump Harvard Üniversitesi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.05.2025 - 00:33

ABD'de Başkan Donald Trump ile Harvard Üniversitesi arasında büyük bir kriz çıktı. Önce Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar veren Trump, şimdi de Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabul programını durdurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, Filistin'e destek gösterisiyle adından çokça söz ettiren Harvard Üniversitesi ile uğraşmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, Filistin'e destek gösterisiyle adından çokça söz ettiren Harvard Üniversitesi ile uğraşmaya devam ediyor.

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla 'Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü' kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi.

Bu olayın ardından Trump yönetimi üniversiteye karşı bir hamlede daha bulundu.

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabul programını "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle durdurdu.

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabul programını "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle durdurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek aldıkları kararı okula bildirdiklerini açıkladı.

Harvard'ı 'kampüsünde şiddet ile antisemitizmi teşvik etmek ve Çin Komünist Partisi ile koordinasyon içinde olmaktan' sorumlu tuttan Bakan Noem, X hesabından paylaşım yaptı. 

Bakan Noem paylaşımında, 'Harvard Üniversitesinin Öğrenci ve Değişim Programı sertifikasının derhal geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildiriyorum.Harvard'ın doğru olanı yapmak için pek çok fırsatı vardı ama bunu reddetti. Yasalara uymadıkları için Öğrenci ve Değişim Programı sertifikalarını kaybettiler' diye yazdı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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