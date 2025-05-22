Trump ile Harvard Üniversitesi Arasında Kriz Çıktı: Uluslararası Öğrenci Kabulü Durduruldu
ABD'de Başkan Donald Trump ile Harvard Üniversitesi arasında büyük bir kriz çıktı. Önce Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar veren Trump, şimdi de Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabul programını durdurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, Filistin'e destek gösterisiyle adından çokça söz ettiren Harvard Üniversitesi ile uğraşmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabul programını "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle durdurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın