TRT’de Yayınlanan Milli Maç İçin Müşterilerinden Ekstra Para Talep Eden İşletmeye Ceza Kesildi
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A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynadığı maç, TRT 1 ekranlarından yayınlanmıştı. Antalya’da bir işletmenin ise müşterilerinden maç yayını için ekstra ücret talep ettiği ve ödeme yapmayan müşterileri mekândan çıkardığına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Görüntüler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı yetkilileri, işletmeye toplam 325 bin 622 lira para cezası kesti.
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Antalya’da bir işletmenin milli maç için ekstra ücret talep etmesi gündem olmuştu.
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TRT’de yayınlanan maç için müşterilerden ekstra ücret talep eden işletmeye ceza kesildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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