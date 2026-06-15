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TRT’de Yayınlanan Milli Maç İçin Müşterilerinden Ekstra Para Talep Eden İşletmeye Ceza Kesildi

TRT’de Yayınlanan Milli Maç İçin Müşterilerinden Ekstra Para Talep Eden İşletmeye Ceza Kesildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2026 - 17:18
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A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynadığı maç, TRT 1 ekranlarından yayınlanmıştı. Antalya’da bir işletmenin ise müşterilerinden maç yayını için ekstra ücret talep ettiği ve ödeme yapmayan müşterileri mekândan çıkardığına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı yetkilileri, işletmeye toplam 325 bin 622 lira para cezası kesti.

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Antalya’da bir işletmenin milli maç için ekstra ücret talep etmesi gündem olmuştu.

TRT’de yayınlanan maç için müşterilerden ekstra ücret talep eden işletmeye ceza kesildi.

TRT’de yayınlanan maç için müşterilerden ekstra ücret talep eden işletmeye ceza kesildi.
twitter.com

'Söz konusu görüntüler üzerine Ticaret Bakanlığı Antalya İl Ticaret Müdürlüğümüz ekiplerince, dün (14 Haziran) derhal, ilgili işyerinde denetim gerçekleştirilmiş ve konuya ilişkin gerekli tutanak düzenlenmiştir.

Yapılan incelemelerde ayrıca işletmenin kapı girişlerinde mevzuatta öngörülen şekilde fiyat listesi ve menü bulundurmadığı tespit edilmiş olup, bu nedenle işletme hakkında 325.622 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekte; mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli idari işlemleri gecikmeksizin tesis etmekteyiz.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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