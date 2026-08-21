Trafikte Yeni Dönem: ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) Nedir? Nasıl Çalışır?
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Trafikte yeni dönem başlıyor, trafik sigortası ve kaskoda kaza sonrası kargaşa bitiyor! Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayata geçirilen ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) ile hasar bildirimleri ve şikayetler artık tek numarada birleşiyor. Peki, ALO 193 ne işe yarar? Trafik kazası anında kendi sigorta şirketimi arayabilir miyim? ALO 193 nasıl çalışır?
İşte detaylar.
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ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) Nedir?
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Yeni Dönem Ne Zaman Başlıyor?
ALO 193 Sistemi Nasıl Çalışacak?
Sürücülere Sağlayacağı Avantajlar Neler?
ALO 193 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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