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Trafikte Yeni Dönem: ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) Nedir? Nasıl Çalışır?

Trafikte Yeni Dönem: ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) Nedir? Nasıl Çalışır?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 08:58
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Trafikte yeni dönem başlıyor, trafik sigortası ve kaskoda kaza sonrası kargaşa bitiyor! Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayata geçirilen ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) ile hasar bildirimleri ve şikayetler artık tek numarada birleşiyor. Peki, ALO 193 ne işe yarar? Trafik kazası anında kendi sigorta şirketimi arayabilir miyim? ALO 193 nasıl çalışır? 

İşte detaylar.

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ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) Nedir?

ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) Nedir?

Kısaca OHİM olarak bilinen Ortak Hasar İhbar Merkezi, zorunlu trafik sigortası ve kasko branşlarındaki hasar başvurularının tek bir ortak kanal üzerinden alınıp ilgili sigorta şirketine iletilmesini sağlayan yeni ve entegre bir sistemdir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde faaliyet gösterecek olan bu merkez, tüm sigorta şirketleriyle entegre şekilde çalışacak.

Önceden kaza yapan bir sürücü, poliçesini hangi şirketten kestirdiyse o şirketin kendi çağrı merkezini bulmak zorundaydı. Yeni sistemle birlikte, vatandaşlar direkt 193 numaralı hattı arayarak işlemlerini merkezi bir yapı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yeni Dönem Ne Zaman Başlıyor?

Yeni Dönem Ne Zaman Başlıyor?

Sigorta sektöründe devrim niteliği taşıyan bu uygulama, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla resmen hizmet vermeye başlayacak.

ALO 193 Sistemi Nasıl Çalışacak?

ALO 193 Sistemi Nasıl Çalışacak?

Hasar ihbarı yapmak veya bir şikayet iletmek oldukça basit adımlardan oluşacak. İşte işleyiş süreci:

  • Tek Numara Arama: Kazaya karışan sürücü, doğrudan ALO 193’ü arayacak. 

  • Dijital İhbar: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), kurumsal internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden dijital ekranları da eş zamanlı olarak hazırlamaktadır. Sürücüler dilerse ihbarlarını doğrudan bu dijital kanallar üzerinden de yapabilecektir. (Ancak ALO 193 ile aynı zamanda devreye girmeyebilir.)

  • Otomatik Poliçe Tespiti: T.C. kimlik numarası, plakalar ve hasar tarihi gibi bilgiler alınarak poliçe sistemden anında tespit edilecek.

  • Referans ve Anında Yönlendirme: Sistemde açılan kayıt vatandaşa referans numarası olarak verilecek. İhbar saniyeler içinde ilgili sigorta şirketine, Güvence Hesabına veya Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna aktarılacak.

  • Hızlı Geri Dönüş: İlgili kurum, ihbarı aldıktan sonraki ilk iş günü içinde başvurucuyla iletişime geçmek zorunda olacak

Sürücülere Sağlayacağı Avantajlar Neler?

Sürücülere Sağlayacağı Avantajlar Neler?

Bu sistem sadece ihbarı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda önemli bir güvenlik kalkanı da oluşturuyor:

  • Zaman Tasarrufu ve Kolaylık: Şirket telefonlarını rehberlerde veya internette arama derdi bitiyor.

  • Dolandırıcılığın Önüne Geçilmesi: Kaza sonrası vatandaşları arayarak mağdur eden yetkisiz ve yasa dışı hasar aracılarına (hasar takipçilerine) karşı şikayetler doğrudan bu hat üzerinden SEDDK'ya yapılabilecek.

  • Tam Denetim ve İzlenebilirlik: Süreç tek bir havuzda toplanacağı için devlet (SEDDK) başvuru sürelerini, sigorta şirketlerinin yanıt hızını ve olası aksaklıkları şeffaf bir şekilde denetleyebilecek.

ALO 193 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

ALO 193 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), değer kaybı uyuşmazlıklarını ve sektördeki istismarları bitirmek için hazırladığı 5 maddelik eylem planının son adımı olan ALO 193 OHİM sistemine dair sıkça sorulan soruları da yanıtladık: 

ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi Ücretli mi?

ALO 193 hattını aramak, operatörünüzün standart arama tarifesi üzerinden ücretlendirilir; sisteme hasar kaydı bırakmak için ekstra bir servis veya hizmet bedeli ödenmez.

Sadece Trafik Sigortası İçin mi Geçerli, Kaskoyu da Kapsıyor mu?

Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), hem zorunlu trafik sigortası hem de kasko (kara araçları) branşlarını kapsamaktadır. Her iki sigorta türü için de hasar ihbarı 193 üzerinden yapılabilir.

Kendi Sigorta Şirketimi Doğrudan Arayamaz mıyım?

Arayabilirsiniz. ALO 193, sigorta şirketlerinin mevcut çağrı merkezlerini kapatmıyor; vatandaşlara tek numaradan tüm şirketlere ulaşabilme kolaylığı sağlayan alternatif ve merkezi bir üst sistem olarak hizmet veriyor.

Hasar İhbarı İçin Ne Kadar Sürem var?

Genel sigorta mevzuatına göre, rizikonun (kazanın) gerçekleştiğini öğrendiğiniz tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde hasar ihbarında bulunmanız gerekmektedir. ALO 193 üzerinden de bu süre zarfında bildiriminizi yapabilirsiniz.

Hasar Danışmanlık Şirketleri Beni Ararsa Nereye Şikayet Edebilirim?

Kaza sonrasında sizi arayarak 'hasarınızı biz alalım, değer kaybınızı tahsil edelim' diyen yetkisiz kişileri (hasar takipçilerini) yine ALO 193 hattı üzerinden doğrudan SEDDK’ya şikayet edebilirsiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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