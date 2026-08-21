Trafikte Yeni Dönem: ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) Nedir? Nasıl Çalışır?

Kısaca OHİM olarak bilinen Ortak Hasar İhbar Merkezi, zorunlu trafik sigortası ve kasko branşlarındaki hasar başvurularının tek bir ortak kanal üzerinden alınıp ilgili sigorta şirketine iletilmesini sağlayan yeni ve entegre bir sistemdir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde faaliyet gösterecek olan bu merkez, tüm sigorta şirketleriyle entegre şekilde çalışacak.

Önceden kaza yapan bir sürücü, poliçesini hangi şirketten kestirdiyse o şirketin kendi çağrı merkezini bulmak zorundaydı. Yeni sistemle birlikte, vatandaşlar direkt 193 numaralı hattı arayarak işlemlerini merkezi bir yapı üzerinden gerçekleştirebilecek.