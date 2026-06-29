Trafik Kazasında Bir Kişinin Ölümüne Neden Olan Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Cezaevindeymiş
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, trafikte 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Kerem Kınık, olay sonrasında cezaevine girmediği için eleştirilen kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in bir süredir cezaevinde olduğunu açıkladı.
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Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı araç, 2024’ün Temmuz ayında trafik kazasına karışmış ve Batın Barlasçeki hayatını kaybetmişti.
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Kerem Kınık’ın X’teki paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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