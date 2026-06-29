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Trafik Kazasında Bir Kişinin Ölümüne Neden Olan Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Cezaevindeymiş

Trafik Kazasında Bir Kişinin Ölümüne Neden Olan Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Cezaevindeymiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2026 - 15:16
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, trafikte 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Kerem Kınık, olay sonrasında cezaevine girmediği için eleştirilen kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in bir süredir cezaevinde olduğunu açıkladı.

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Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı araç, 2024’ün Temmuz ayında trafik kazasına karışmış ve Batın Barlasçeki hayatını kaybetmişti.

Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı araç, 2024’ün Temmuz ayında trafik kazasına karışmış ve Batın Barlasçeki hayatını kaybetmişti.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı olan Fatma Zehra Kınık Demir, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası almış, bazı şikayetlerin geri çekilmesi üzerine ceza İstinaf Mahkemesi’nde 2 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Kaza sonrası hiç cezaevine girmediği için kamuoyunda eleştirilen Fatma Zehra Kınık Demir’in cezaevinde olduğu açıklandı.

Kerem Kınık’ın X’teki paylaşımı

Kerem Kınık’ın X’teki paylaşımı
twitter.com

'Sevgili Kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeni ile yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Halen bazı medya organlarında kızım ve ailemiz hedef gösterilerek çarpıtma ve yalan haberlere konu edildiğimizi gördüğümden bu bilgiyi paylaşma gereği duydum.

Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar ve Adli Tıp Trafik İhtisas dairesi iki sürücü ve müteveffa gencimizi de kusurlu bulmuştu. Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin, acılı ailesine sabır ihsan eylesin, herkesi de görünür görünmez kazalardan korusun.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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