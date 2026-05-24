Trafiğe Takılmak İstemeyen İstanbullu Tatilciler Köylerde Trafiğe Neden Oldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.05.2026 - 13:11
Özellikle 9 günlük bayram tatili nedeniyle başta İstanbul olmak üzere büyükşehirler resmen boşaldı. Milyonlarca insan akın akın farklı şehirlere seyahat etti. Ancak iki gün geçmesine rağmen Bolu, Gerede gibi kritik noktalarda araç yoğunluğu devam ediyor. Bazı sürücüler de trafiği aşmak için köy yollarını tercih ediyor.

Tatilin ikinci gününde yollar henüz tam anlamıyla boşalmış değil.

Bolu, Sapanca, Gerede, Karabük gibi kritik noktalarda trafik yoğunluğu devam ediyor. Özellikle otobanın Bolu kısmında trafik kuyruğu kilometrelerce sürebiliyor.

Bunun üzerine bazı sürücüler navigasyon uygulamalarının da yardımıyla tali yollara ve özellikle köy yollarında çözümü aradı.

Köy yollarını tercih eden sürücüleri bir vatandaş kaydetti ve şu sözleri kullandı: “Uyanık İstanbullulara bakar mısın kardeşim? Bolu’da trafiğe yakalanmayalım diye köy yoluna girmişler, burada da trafik yaptılar.”

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
