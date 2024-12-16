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Trabzonspor'dan Galatasaray Maçının Devre Arasında Olay Paylaşım!

Trabzonspor'dan Galatasaray Maçının Devre Arasında Olay Paylaşım!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.12.2024 - 22:07

Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde kapattı. Karadeniz ekibi, devre arasında hakem Kadir Sağlam'a yönelik 'Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?' başlığı altında bir video paylaştı.

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Trabzonspor'un paylaşımı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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