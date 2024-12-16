Trabzonspor'dan Galatasaray Maçının Devre Arasında Olay Paylaşım!
Trabzonspor'dan Galatasaray Maçının Devre Arasında Olay Paylaşım!
Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde kapattı. Karadeniz ekibi, devre arasında hakem Kadir Sağlam'a yönelik 'Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?' başlığı altında bir video paylaştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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