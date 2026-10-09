Toksik İnsanların Kolayca Arkadaş Edinmesini Sağlayan 4 Taktik
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Çevrenizde herkesin sevdiği, girdiği her ortamda kolayca arkadaş edinen biri vardır. 'Ne kadar da sosyal biri, tam bir kelebek' diye düşünebilirsiniz. Fakat aynı kişinin, yakınlaştıkça sizi yoran bir tarafı olduğunu da fark edersiniz. İşte bu insanlar, maalesef ki toksik kişiler!
Psikologlara göre toksik insanların çekiciliği ve özgüveni, anında bağ kurmalarını kolaylaştırıyor. Üstelik bunu çoğu zaman aynı 4 taktikle yapıyorlar.
Gelin, taktiklerini öğrenelim.
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Çok hızlı yakınlaşıyorlar
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Sizi özel hissettiriyorlar
Gerçekleşmeyecek planlar kuruyorlar
Ortak bir "düşman" yaratıyorlar
Peki gerçek dostu nasıl ayırırsınız?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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