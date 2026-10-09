Toksik İnsanların Kolayca Arkadaş Edinmesini Sağlayan 4 Taktik

Çevrenizde herkesin sevdiği, girdiği her ortamda kolayca arkadaş edinen biri vardır. 'Ne kadar da sosyal biri, tam bir kelebek' diye düşünebilirsiniz. Fakat aynı kişinin, yakınlaştıkça sizi yoran bir tarafı olduğunu da fark edersiniz. İşte bu insanlar, maalesef ki toksik kişiler!

Psikologlara göre toksik insanların çekiciliği ve özgüveni, anında bağ kurmalarını kolaylaştırıyor. Üstelik bunu çoğu zaman aynı 4 taktikle yapıyorlar.

Gelin, taktiklerini öğrenelim.

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