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Toksik İnsanların Kolayca Arkadaş Edinmesini Sağlayan 4 Taktik

Toksik İnsanların Kolayca Arkadaş Edinmesini Sağlayan 4 Taktik

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 15:27
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Çevrenizde herkesin sevdiği, girdiği her ortamda kolayca arkadaş edinen biri vardır. 'Ne kadar da sosyal biri, tam bir kelebek' diye düşünebilirsiniz. Fakat aynı kişinin, yakınlaştıkça sizi yoran bir tarafı olduğunu da fark edersiniz. İşte bu insanlar, maalesef ki toksik kişiler!

Psikologlara göre toksik insanların çekiciliği ve özgüveni, anında bağ kurmalarını kolaylaştırıyor. Üstelik bunu çoğu zaman aynı 4 taktikle yapıyorlar.

Gelin, taktiklerini öğrenelim.

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Çok hızlı yakınlaşıyorlar

Çok hızlı yakınlaşıyorlar

Ruh sağlığı danışmanı Tracy Vadakumchery'ye göre henüz tanıdığınız birinin sizinle 'en yakın arkadaş' gibi davranmaya başlaması bir uyarı işareti olabilir.

Vadakumchery, bu kişilerin güveninizi çok hızlı kazanmaya çalışıyor olabileceğini söylüyor.

Sizi özel hissettiriyorlar

Sizi özel hissettiriyorlar

Toksik bir arkadaş, ilişkiyi hızla ilerletmek için sizi iltifat ve destek yağmuruna tutabiliyor. İngilizcede 'love-bombing', yani sevgi bombardımanı denen bu yöntem, karşı tarafı kısa sürede bağlıyor.

Thrive Psychology Group'un kurucusu klinik psikolog Charlynn Ruan, 'Sanki pek çok kişinin arasından siz seçilmişsiniz gibi hissettiriyorlar' diyor. Yani love bombing, sadece ikili ilişkilerde karşımıza çıkmıyor.

Gerçekleşmeyecek planlar kuruyorlar

Gerçekleşmeyecek planlar kuruyorlar

'Seneye birlikte tatile gideriz', 'Sana mutlaka iş ayarlarım' gibi hiç gerçekleşmeyecek vaatler de güven kazanmanın yollarından biri.

Klinik psikolog Christie Ferrari, 'future faking' denen bu boş gelecek vaatleriyle kandırma taktiğinin toksik insanların kısa sürede güven yaratma yollarından biri olduğunu söylüyor.

Ortak bir "düşman" yaratıyorlar

Ortak bir "düşman" yaratıyorlar

Birlikte birini çekiştirmek, iki kişi arasında anında bir yakınlık hissi yaratabiliyor. Toksik insanlar da dedikoduyu bu yüzden sık kullanıyor.

Ancak uzmanların uyarısı açık: Sizinle başkası hakkında dedikodu yapan birinin, arkanızdan sizin hakkınızda konuşmadığından emin olamazsınız.

Peki gerçek dostu nasıl ayırırsınız?

Peki gerçek dostu nasıl ayırırsınız?

Uzmanlara göre toksik ilişkiler çoğu zaman çıkar üzerine kurulu. Ferrari, 'Artık işlerine yaramadığınızda ya da sunacak bir şeyiniz kalmadığında arkadaşlık da bitiyor' diyor.

Sınırlarınızı defalarca çiğneyen, duygularınızı küçümseyip sizi 'fazla hassas' olmakla suçlayan, hatasını kabul edip özür dilemeyen biri de bu tabloya uyuyor. Gerçek dostlar ise sizi zamanla tanıyor ve karşılığında hiçbir şey beklemeden yanınızda kalıyor.

Ruan'ın hatırlattığı gibi bu davranışlar bilinçli olsun ya da olmasın, verdikleri zarar aynı. Tek bir olaya değil, tekrar eden bir örüntüye bakmak gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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