Arkadaşlığın Yükünü Tek Başınıza Taşıyıp Taşımadığınızı Anlamanın 5 Yolu

Bu arkadaşınızla yazıştığınız son on mesajın kaçını siz attınız? Arkadaşlıklar üzerine yapılan çalışmalara göre, iletişimi hep aynı kişi başlatıyorsa kimse saymasa bile bu durum fark ediliyor. Arkadaşlığı ayakta tutan en önemli şey de iki tarafın birlikte çaba göstermesi.

Bu çaba bir taraftan çekilince ilişkiyi yalnızca bir kişi yürütüyor, diğeri ise sadece ilişkinin içinde duruyor.