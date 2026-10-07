Arkadaşlığın Yükünü Tek Başınıza Taşıyıp Taşımadığınızı Anlamanın 5 Yolu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Arkadaşlık, hayatta kendi seçtiğimiz sayılı ilişkilerden biri. Ama karşı taraf aynı özeni göstermediğinde bu ilişki insanı yormaya başlıyor ve çoğu zaman bunu fark etmeden yoruluyoruz. Psikoloji alanında yayımlanan bir derleme, iki tarafın da emek verdiği arkadaşlıkların ruh sağlığına iyi geldiğini, tek taraflı olanların ise tam tersini yaptığını gösteriyor. Peki arkadaşlığı tek başınıza taşıyıp taşımadığınızı nasıl anlarsınız?
Kaynak: VICE
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yazışmaların çoğunu hep siz başlatıyorsanız bu bir işaret olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her konuşma bir şekilde karşı tarafın etrafında dönüyorsa dikkat.
Görüştükten sonra dinlenmiş değil, yorgun hissediyorsanız.
Onun yerine bahane bulmak alışkanlığa dönüşmüşse.
Siz çabayı bıraktığınızda arkadaşlık da bitiyorsa.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karar vermeden önce iki şeyi deneyebilirsiniz 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın