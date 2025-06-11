Ticari Araba Fiyat Listesi Haziran 2025! Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları

Hafif ticari araç pazarının en çok tercih edilen marka ve modellerinin Haziran ayı fiyatları belli oldu. Aralarında Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault gibi dünyaca ünlü markaların otomobillerinin bulunduğu liste, geniş bir fiyat aralığına sahip. İhtiyaca uygun onlarca model arasından sizin için seçtiklerimiz modeller ise 995.000 TL'den başlıyor, 2.972.800 TL'ye kadar ulaşıyor.

Peki, Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault hafif ticari araçları Haziran ayında ne kadar?

Not: Fiyatlar, markaların resmi internet sitelerinden alınmıştır.

İşte, hafif ticari araçların Haziran ayı fiyatları...