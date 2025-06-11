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Ticari Araba Fiyat Listesi Haziran 2025! Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları

Ticari Araba Fiyat Listesi Haziran 2025! Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 13:28

Hafif ticari araç pazarının en çok tercih edilen marka ve modellerinin Haziran ayı fiyatları belli oldu. Aralarında Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, ToyotaPeugeot, Citroen, Nissan ve Renault gibi dünyaca ünlü markaların otomobillerinin bulunduğu liste, geniş bir fiyat aralığına sahip. İhtiyaca uygun onlarca model arasından sizin için seçtiklerimiz modeller ise 995.000 TL'den başlıyor, 2.972.800 TL'ye kadar ulaşıyor. 

Peki, Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault hafif ticari araçları Haziran ayında ne kadar? 

Not: Fiyatlar, markaların resmi internet sitelerinden alınmıştır. 

İşte, hafif ticari araçların Haziran ayı fiyatları...

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Volkswagen Caddy Fiyat Listesi Haziran 2025

Volkswagen Caddy Fiyat Listesi Haziran 2025

  • Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG 1.920.000 TL 

  • Caddy 2.0 TDI 122 PS Life DSG 1.707.000 TL 

  • Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG 1.391.000 TL 

  • Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG 1.415.000 TL

Fiat Doblo Combi Fiyat Listesi Haziran 2025

Fiat Doblo Combi Fiyat Listesi Haziran 2025

Fiat Doblo Combi Standart Easy Fiyat Listesi Haziran 2025

  • Easy 1.2 110 HP PureTech E6.4 Easy Manuel Benzin - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.239.900 TL

  • Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Easy Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.374.900 TL

Fiat Doblo Combi Standart Premio Fiyat Listesi Haziran 2025

  • Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Premio Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.479.900 TL

  • Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.584.900 TL

Fiat Doblo Combi Standart Premio Plus Easy Fiyat Listesi Haziran 2025

  • Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Plus Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.714.900 TL

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Haziran 2025

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Haziran 2025

  • Trend Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin - 1.129.900 TL

  • Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin - 1.218.900 TL

  • Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin - 1.326.900 TL

  • Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin - 1.453.300 TL

  • Active Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin - 1.522.100 TL

  • Trend Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.292.100 TL

  • Deluxe Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.392.600 TL

  • Titanium Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.511.900 TL

  • Active Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.584.200 TL

  • Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin - 1.321.300 TL

Peugeot Rifter Fiyat Listesi Haziran 2025

Peugeot Rifter Fiyat Listesi Haziran 2025

  • Yeni Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT - 1.453.500 TL

  • Yeni Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 - 1.671.500 TL 

  • Yeni Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 - 1.816.000 TL

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Haziran 2025

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.380.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus Max (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.515.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus Max (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.625.000 TL

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Van (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.095.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8Van (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.165.000 TL

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Opel Combo Fiyat Listesi Haziran 2025

Opel Combo Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.276.000 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Esential - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.366.000 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.535.000 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.730.000 TL

Renault Express Van Fiyat Listesi Haziran 2025

Renault Express Van Fiyat Listesi Haziran 2025
  • Joy 1.5 Blue dCi 95 bg - 2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.142.000 TL

Toyota Proace City Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota Proace City Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T - Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.375.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T - Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.523.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T - Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.555.000 TL

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 D 100 HP Vision - Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 995.000 TL

  • 1.5 D 100 HP Dream - Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.040.000 TL

Ford Yeni Transit Kamyonet Fiyat Listesi Haziran 2025

Ford Yeni Transit Kamyonet Fiyat Listesi Haziran 2025

  • Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.429.000 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.522.100 TL

  • Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.846.600 TL

  • Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.665.200 TL

  • Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.603.700 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.967.000 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.785.600 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.192.600 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.011.200 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.696.800 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.998.100 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.056.400 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.340.900 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Luton Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.368.100 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.292.300 TL

  • Tek Kabin (Ambulans, Jumbo Şasi), 425ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.341.800 TL

  • Çift Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.031.900 TL

  • Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.164.500 TL

  • Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.295.800 TL

  • Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.383.500 TL

  • Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.357.600 TL

  • Çift Kabin (Jumbo Şasi), 500ELD, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.972.800 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 500ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.502.200 TL

Fiat Ducato Van Fiyat Listesi Haziran 2025

Fiat Ducato Van Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 11,5m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.671.900 TL

  • 13m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.686.900 TL

  • 15m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.701.900 TL

  • 17m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.716.900 TL

  • 15m³ 2.2 180 Hp E6D Final A/T Maxi 8 İleri Tam Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.811.900 TL

  • 15m³ 2.2 180 Hp E6D Final A/T Maxi Karavan Paketli 8 İleri Tam Otomatik Dizel Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.831.900 TL

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Ford Yeni Transit Van Fiyat Listesi Haziran 2025

Ford Yeni Transit Van Fiyat Listesi Haziran 2025

  • Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.625.300 TL

  • Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.526.100 TL

  • Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 1.747.800 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.790.100 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.649.400 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 1.856.300 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.817.200 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 1.861.300 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Limited 1.963.300 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2.080.800 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2.108.000 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.675.000 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 1.885.100 TL

  • Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.942.300 TL

  • Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend 2.186.200 TL

  • Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.019.700 TL

  • Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.993.600 TL

  • Van (Jumbo Şasi), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend 2.388.700 TL

  • Van (Uzun Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2.800.000 TL

  • Van (Uzun Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend 3.151.800 TL

  • Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2.082.100 TL

  • Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 2.160.000 TL

  • Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.165.000 TL

  • Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 2.246.000 TL

  • Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.184.600 TL

  • Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2.139.700 TL

  • Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.235.900 TL

  • Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.258.100 TL

  • Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.484.700 TL

Toyota Hilux Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota Hilux Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 2.069.000 TL 

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 2.315.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 2.436.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 2.970.000 TL

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Haziran 2025

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 999.900 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.166.900 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.268.900 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.334.900 TL 

  • EV L1 Tekna+ 1.829.900 TL

  • EV L2 Tekna 1.809.900 TL

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Haziran 2025

  • EV Designpack 1.879.900 TL

  • EV Platinum 1.919.900 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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