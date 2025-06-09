Ford Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Amerikalı otomobil üreticisi Ford, 3 Haziran'dan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan marka, kalite anlayılı ile otomobil tutkunlarının tercihi olmaya devam ediyor. Ayrıca, son yıllarda Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları ne kadar?
İşte, Ford'un Haziran ayı kampanyaları ve fiyat listesi
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Ford Fiyat Listesi Haziran 2025
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Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Haziran 2025
Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Haziran 2025
Ford Focus Fiyat Listesi Haziran 2025
Ford Kuga Fiyat Listesi Haziran 2025
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Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Haziran 2025
Ford Yeni Elektrikli Journey Courier Fiyat Listesi Haziran 2025
Ford Ranger Fiyat Listesi Haziran 2025
Ford Edge Fiyat Listesi Haziran 2025
Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Haziran 2025
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Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Haziran 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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