Ford Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, 3 Haziran'dan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan marka, kalite anlayılı ile otomobil tutkunlarının tercihi olmaya devam ediyor. Ayrıca, son yıllarda Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları ne kadar?

İşte, Ford'un Haziran ayı kampanyaları ve fiyat listesi