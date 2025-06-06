Dacia Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Romanyalı otomobil devi Dacia, Haziran ayına özel güncellenen fiyatlarını açıkladı. Markanın Türkiye'de popülerliği yüksek olan modellerinden biri olan Sandero Stepway'in 2025 versiyonu, bu ay 1.313.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Dacia'nın Haziran ayına özel kampanyaları ve en güncel fiyat listesi