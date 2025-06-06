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Dacia Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Dacia Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 15:53

Romanyalı otomobil devi Dacia, Haziran ayına özel güncellenen fiyatlarını açıkladı. Markanın Türkiye'de popülerliği yüksek olan modellerinden biri olan Sandero Stepway'in 2025 versiyonu, bu ay 1.313.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Dacia'nın Haziran ayına özel kampanyaları ve en güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Dacia Fiyat Listesi

Dacia Fiyat Listesi

Dacia, 6 Haziran'dan itibaren geçerli olan fiyatlarını duyurdu. Romanyalı otomobil devi, 1999 yılından bu yana Renault çatısı altında hizmet veriyor. Aşağıda marka tarafından önerilen 'Önerilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi' aşağıda belirtilmiştir.

Fiyatların, döneme özgü kampanyalar ve ek seçeneklere bağlı olarak değişebileceğini unutmamak önemlidir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Haziran 2025

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Haziran 2025

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.326.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.381.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Haziran 2025

Dacia Jogger Fiyat Listesi Haziran 2025

  • Extreme ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.563.000 TL 

  • Extreme 110 bg 7 koltuklu 1.568.000 TL 

  • Extreme ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.593.000 TL 

  • Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.824.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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