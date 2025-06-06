Jaecoo Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Türkiye otomobil pazarına kısa süre içinde üç yeni modelle daha giriş yapması beklenen Jaecoo, şimdilik J7 modelini 4x4 ve 4x2 seçenekleriyle tüketicilere sunuyor. 145 beygirlik bir güce ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip olan J7, 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış durumda.

J7'nin sürüş konforunu artıran ARDIS isimli akıllı sürüş sistemi, otomobilin segmentindeki diğer araçlarla olan rekabetini kızıştırıyor. Otomobilin iç donanımında, her iki modelde de standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunurken, multimedya ekranı boyutları 13.2 inç ve 14.8 inç olarak değişiyor. Yakıt tüketimi ise modeline göre farklılık gösteriyor; J7'nin 4x2 modeli 7,5 litre yakıt tüketirken, 4x4 modeli 8 litre tüketim değerine sahip.

Jaecoo'nun donanım özellikleri arasında yer alan akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler, otomobilin tercih edilirliğini artırıyor. Üst donanım seviyesinde bulunan headup display ve Sony ses sistemi ise, otomobilin modern teknoloji ürünleri arasında öne çıkmasını sağlıyor.