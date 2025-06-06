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Jaecoo Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Jaecoo Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 14:11

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin off-road SUV serisi olan Jaecoo, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak fiyatlarını açıkladı. Jaecoo, 2024 yılının Ağustos ayında Türkiye otomobil pazarına adım attı ve kısa sürede otomobil severlerin ilgisini kazandı. Türkiye pazarında markanın tek modeli olan J7, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Peki Jaecoo 7'nin Haziran ayı fiyatı ne oldu? Jaecoo 7'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Jaecoo 7'nin Haziran ayı için belirlenen fiyatları

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
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Jaecoo Fiyat Listesi

Jaecoo Fiyat Listesi

Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden olan Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Haziran ayında da otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Fiyat performans oranıyla dikkat çeken J7 modeli, Haziran ayında ne kadara satılıyor?

Gelin, J7 modelini birlikte daha yakından inceleyelim 👇

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Haziran 2025

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Haziran 2025
  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 7,5L/100km 1.999.000 TL 

(Model Yılı: 2024) 

Jaecoo 7 2025 Model Yılı Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 7,5L/100km 2.350.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 8,0L/100km 2.205.000 TL 2.520.000 TL

Fiyatlar ise Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 1 Haziran'da itibaren geçerli olacak şekilde belirlendi. Ancak belirtmek gerekir ki, bu fiyatlar otomobilin standart donanımına ek olarak talep edilen opsiyonlar ve dönemlik kampanyalar çerçevesinde değişiklik gösterebilir. Yani, otomobilin nihai fiyatı seçilen ek özelliklere ve kampanyalara bağlı olarak artabilir.

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Türkiye otomobil pazarına kısa süre içinde üç yeni modelle daha giriş yapması beklenen Jaecoo, şimdilik J7 modelini 4x4 ve 4x2 seçenekleriyle tüketicilere sunuyor. 145 beygirlik bir güce ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip olan J7, 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış durumda.

J7'nin sürüş konforunu artıran ARDIS isimli akıllı sürüş sistemi, otomobilin segmentindeki diğer araçlarla olan rekabetini kızıştırıyor. Otomobilin iç donanımında, her iki modelde de standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunurken, multimedya ekranı boyutları 13.2 inç ve 14.8 inç olarak değişiyor. Yakıt tüketimi ise modeline göre farklılık gösteriyor; J7'nin 4x2 modeli 7,5 litre yakıt tüketirken, 4x4 modeli 8 litre tüketim değerine sahip.

Jaecoo'nun donanım özellikleri arasında yer alan akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler, otomobilin tercih edilirliğini artırıyor. Üst donanım seviyesinde bulunan headup display ve Sony ses sistemi ise, otomobilin modern teknoloji ürünleri arasında öne çıkmasını sağlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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