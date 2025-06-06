Toyota Fiyat Listesi Haziran 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Toyota, Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. Son yıllarda özellikle SUV hibrit modelleriyle tercih edilen marka, motor gücü ve güvenilirliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde en çok satan ikinci otomobil markası olan Toyota'nın sevilen modeli Corolla Cross Hybrid, Haziran ayına özel kampanyasıyla 2.075.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Haziran kampanyaları ve güncel fiyat listesi