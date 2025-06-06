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Toyota Fiyat Listesi Haziran 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Toyota Fiyat Listesi Haziran 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 14:55

Japon otomobil üreticisi Toyota, Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. Son yıllarda özellikle SUV hibrit modelleriyle tercih edilen marka, motor gücü ve güvenilirliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde en çok satan ikinci otomobil markası olan Toyota'nın sevilen modeli Corolla Cross Hybrid, Haziran ayına özel kampanyasıyla 2.075.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado ne kadar oldu? 

İşte, Toyota'nın Haziran kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
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Toyota Fiyat Listesi

Toyota Fiyat Listesi

Toyota, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan fiyatlarını duyurdu. Dünyanın en değerli otomobil markalarından biri olan Toyota tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatları' aşağıda bulabilirsiniz. 

Fiyatların, opsiyonlara ve kampanyalara göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota Corolla Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.625.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.750.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.855.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.933.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.032.000 TL

(Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yenilenen Corolla Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota Yenilenen Corolla Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT  2.164.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.200.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.245.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.290.000 TL

(Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar)

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.075.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.135.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.395.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.559.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.594.000 TL

(Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.063.500 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.302.500 TL I Kampanyalı Fiyat - 2.235.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.450.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.633.000 TL

(Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar)

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Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.891.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.164.500 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.164.500 TL 

(Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.855.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.012.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.037.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.275.000 TL

(Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.658.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.884.000 TL

(Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Haziran 2025
  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 9.550.000 TL

(Tavsiye Edilen Liste Fiyatı)

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.990.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 GR SPORT e-CVT 4.228.500 TL 

(Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

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Toyota Hilux Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota Hilux Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 2.069.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 2.315.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 2.436.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T 2.970.000 TL 

(Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota Proace City Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.375.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.523.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.555.000 TL

(Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Haziran 2025

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 D Vision M/T 995.000 TL

  • 1.5 D Dream M/T 1.040.000 TL

(Tavsiye Edilen Haziran Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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