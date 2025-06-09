Citroen Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomobil devi Citroen, Haziran fiyatlarını duyurdu. 2021 yılından beri Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Citroen'in bu ayki fiyat listelerinde C3'ün elektrikli, hybrid ve aircross modelleri de yer aldı. Peki, markanın popüler modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve C-Elysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Haziran ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi