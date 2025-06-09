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Citroen Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Citroen Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.06.2025 - 23:22

Fransız otomobil devi Citroen, Haziran fiyatlarını duyurdu. 2021 yılından beri Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Citroen'in bu ayki fiyat listelerinde C3'ün elektrikli, hybrid ve aircross modelleri de yer aldı. Peki, markanın popüler modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve C-Elysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Haziran ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Citroen Fiyat Listesi: Haziran 2025

Citroen Fiyat Listesi: Haziran 2025

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Haziran ayında fiyatlarını duyurdu. Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından tavsiye edilen fiyat listesinde bu ay C3 serisinin merakla beklenen elektrikli, hybrid ve aircroos modelleri de yerini aldı. 

Stellantis tarafından belirlenen fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, dönemlik kampanyalara ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Haziran 2025

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 83 kW Elektrikli Motor Plus 1.149.900 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.099.900 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Max 1.209.900 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.159.900 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2025

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Plus 1.649.900 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.599.900 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max 1.729.900 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.679.900 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Haziran 2025

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Haziran 2025
  • 83 kW Elektrikli Motor Max 1.299.900 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.249.900 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Haziran 2025

Citroen C4 X Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.755.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 1.835.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.805.000 TL

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Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Haziran 2025

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Haziran 2025
  • 115 KW Max 1.710.000 TL

Citroen C4 Fiyat Listesi Haziran 2025

Citroen C4 Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.717.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.667.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 1.847.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.797.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145 HP - ë-DCS6 Max 1.912.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.852.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Haziran 2025

Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Haziran 2025
  • 115 KW Max 1.735.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.675.000 TL

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Haziran 2025

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 2.105.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145 HP - e-DCS6* Max 2.150.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Ami Fiyat Listesi Haziran 2025

Citroen Ami Fiyat Listesi Haziran 2025
  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps 494.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 454.000 TL 
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Citroen Berlingo Fiyat Listesi Haziran 2025

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 1.380.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 1.515.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.625.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Haziran 2025

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van 1.095.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 1.165.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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