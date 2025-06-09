BMW Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi BMW, Haziran ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. Otomobilde lüks ve konfor denilince akla ilk gelen markalar arasında yer alan BMW, bu ay da güncellenen fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının dikkatini çekecek gibi görünüyor. Peki, BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Haziran kampanyaları ve güncel fiyat listesi