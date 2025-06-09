Audi Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Audi, 9 Haziran'dan itibaren geçerli olan anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Haziran ayında markanın tercih edilen A3 serisi, 2.628.636 TL'den, A5 serisi ise 5.329.143 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Audi tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' ise aşağıda bulabilirsiniz. Tabii fiyatların dönemlik kampanya veya opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini de unutmayın.