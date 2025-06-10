BYD Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çinli otomobil üreticisi BYD, 10 Haziran'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Çevre dostu C-SUV segmentindeki modelleri ve yüksek performanslı yenilikçi tarzlarıyla Türkiye pazarında yerini aldığı günden beri popülerliğini koruyan BYD bu ay da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Markanın popüler modeli ATTO 3 ise bu ay da geçtiğimiz ay gibi 1.710.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. BYD tarafından tavsiye edilen fiyatlar aşağıda yer alıyor. Ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre fiyatların değişiklik gösterebileceğini unutmayınız.