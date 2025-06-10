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BYD Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

BYD Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 15:35

Çinli otomobil devi BYD, Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. 2023 yılının Aralık ayında Türkiye'de satışa sunulan BYD, kısa zamanda otomobil tutkunlarının tercihi haline geldi. Otomobil pazarına ATTO 3 modeliyle hızlı bir giriş yapan marka, peş peşe satış rekorları kırmayı başardı. Şimdi de yeni modelleriyle ilgi odağı oluyor. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV bu ay ne kadar oldu?  

İşte BYD'nin Haziran ayı kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
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BYD Fiyat Listesi

BYD Fiyat Listesi

Çinli otomobil üreticisi BYD, 10 Haziran'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Çevre dostu C-SUV segmentindeki modelleri ve yüksek performanslı yenilikçi tarzlarıyla Türkiye pazarında yerini aldığı günden beri popülerliğini koruyan BYD bu ay da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. 

Markanın popüler modeli ATTO 3 ise bu ay da geçtiğimiz ay gibi 1.710.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. BYD tarafından tavsiye edilen fiyatlar aşağıda yer alıyor. Ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre fiyatların değişiklik gösterebileceğini unutmayınız.

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Haziran 2025

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Haziran 2025

  • BYD DOLPHIN Comfort - 1.365.000 TL

  • BYD DOLPHIN Design - 1.470.000 TL

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Haziran 2025

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Haziran 2025
  • BYD ATTO 3 - 1.710.000 TL

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Haziran 2025

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Haziran 2025
  • BYD SEAL U EV - 1.925.000 TL

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Haziran 2025

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Haziran 2025

  • BYD SEAL U DM-i 1,5L Design - 2.115.000 TL

  • BYD SEAL U DM-i AWD 1,5L Design - 2.950.000 I Lansman Özel Fiyat: 2.845.000 TL

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BYD SEAL Fiyat Listesi Haziran 2025

BYD SEAL Fiyat Listesi Haziran 2025

  • BYD SEAL Design 1.925.000 TL I Lansman Özel Fiyat: 1.850.000 TL

  • BYD SEAL AWD Excellence - 3.090.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Haziran 2025

BYD HAN Fiyat Listesi Haziran 2025
  • BYD HAN Executive - 3.750.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Haziran 2025

BYD TANG Fiyat Listesi Haziran 2025
  • BYD TANG Flagship - 4.220.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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