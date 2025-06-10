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MG Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

MG Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 15:32

1924 yılından 2000'lerin başına dek üstü açık çift kapılı spor otomobilleriyle tercih edilen Morris Garages (MG), Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. 2007 yılından beri SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteren MG, son yıllarda ise ilgi toplayan SUV modelleriyle Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı başardı. Peki Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Haziran ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
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MG Fiyat Listesi

MG Fiyat Listesi

Morris Garages, 1 Haziran'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Marka tarafından duyurulan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

MG ZS Fiyat Listesi Haziran 2025

MG ZS Fiyat Listesi Haziran 2025

  • ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS - 1.399.000 TL

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS - 1.590.000 TL

MG4 Fiyat Listesi Haziran 2025

MG4 Fiyat Listesi Haziran 2025
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  • MG4 Comfort Elektrik - 1.379.000 TL

  • MG4 Luxury Elektrik - 1.579.000 TL

  • MG4 X POWER Elektrik - 1.990.000 TL

MG ZS EV Fiyat Listesi Haziran 2025

MG ZS EV Fiyat Listesi Haziran 2025

MG Marvel R Performance Fiyat Listesi Haziran 2025

MG Marvel R Performance Fiyat Listesi Haziran 2025
  • Marvel R Performance Elektrik - 3.499.000 TL
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MG Yeni HS Fiyat Listesi Haziran 2025

MG Yeni HS Fiyat Listesi Haziran 2025
  • Yeni HS Benzin - 2.399.000 TL I Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı 2.199.000 TL

MG7 Passion ve Excellence Fiyat Listesi Haziran 2025

MG7 Passion ve Excellence Fiyat Listesi Haziran 2025

  • MG7 Passion Benzin - 2.470.000 TL 

  • MG7 Excellence Benzin- 2.690.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - 2.770.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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