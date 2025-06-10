MG Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
1924 yılından 2000'lerin başına dek üstü açık çift kapılı spor otomobilleriyle tercih edilen Morris Garages (MG), Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. 2007 yılından beri SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteren MG, son yıllarda ise ilgi toplayan SUV modelleriyle Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı başardı. Peki Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?
İşte, MG'nin Haziran ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
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MG Fiyat Listesi
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MG ZS Fiyat Listesi Haziran 2025
MG4 Fiyat Listesi Haziran 2025
MG ZS EV Fiyat Listesi Haziran 2025
MG Marvel R Performance Fiyat Listesi Haziran 2025
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MG Yeni HS Fiyat Listesi Haziran 2025
MG7 Passion ve Excellence Fiyat Listesi Haziran 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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