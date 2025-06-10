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Tesla Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 14:10

Amerikalı otomobil üreticisi Tesla, Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. Model Y ile Türkiye pazarında yerini alan Tesla, elektrikli otomobil denilince akla ilk gelen markalar arasında. Elektrikli otomobil segmentinde rekabet çoğalırken, Tesla Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleriyle de dünyanın ilgisini çekiyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu? 

İşte, Tesla'nın Haziran ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Tesla Fiyat Listesi

Tesla Fiyat Listesi

2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kurulan Tesla, Türkiye'de Model Y ile alıcının beğenisine sunuldu. 

Model Y arkadan itiş, çift motorlu 4 çeker ve long range arkadan itiş modelleriyle satışa sunulan Tesla'nın Haziran ayı için tavsiye edilen fiyatlarını ise aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Haziran 2025

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Haziran 2025

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 1.866.203 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.465.581 TL

  • Model Y Long Range – Arkadan İtiş - 2.662.783 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla'nın 2019 yılında otomobil pazarına sunduğu Model Y, kısa süre içerisinde büyük bir beğeni topladı. Elektrikli SUV model, 2022 yılında Euro NCAP tarafından 'Küçük arazi aracı kategorisinde' 5 yıldızlı güvenlik ödülüne layık görüldü. İşte Model Y'nin özellikleri: 

  • Model Y, 500 km'lik bir menzile sahip olup 0'dan 100 km/saate sadece 7,6 saniyede ulaşabiliyor. Bu hızlı ve etkileyici performansı, 396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değeri ile sağlıyor. 

  • Otomobilin maksimum hızı ise 201 km/saat.

  • Model Y'nin donanımları arasında ise bir dizi güvenlik ve konfor özelliği bulunuyor. Bunlar: Kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özelliklerinin yanı sıra, ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri. 

  • Ayrıca, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özellikler de Model Y'nin donanımında yer alıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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