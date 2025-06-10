Tesla Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla'nın 2019 yılında otomobil pazarına sunduğu Model Y, kısa süre içerisinde büyük bir beğeni topladı. Elektrikli SUV model, 2022 yılında Euro NCAP tarafından 'Küçük arazi aracı kategorisinde' 5 yıldızlı güvenlik ödülüne layık görüldü. İşte Model Y'nin özellikleri:

Model Y, 500 km'lik bir menzile sahip olup 0'dan 100 km/saate sadece 7,6 saniyede ulaşabiliyor. Bu hızlı ve etkileyici performansı, 396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değeri ile sağlıyor.

Otomobilin maksimum hızı ise 201 km/saat.

Model Y'nin donanımları arasında ise bir dizi güvenlik ve konfor özelliği bulunuyor. Bunlar: Kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özelliklerinin yanı sıra, ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri.