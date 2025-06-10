Tesla Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri
Kaynak: https://www.tesla.com/
Amerikalı otomobil üreticisi Tesla, Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. Model Y ile Türkiye pazarında yerini alan Tesla, elektrikli otomobil denilince akla ilk gelen markalar arasında. Elektrikli otomobil segmentinde rekabet çoğalırken, Tesla Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleriyle de dünyanın ilgisini çekiyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu?
İşte, Tesla'nın Haziran ayı fiyat listesi
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Tesla Fiyat Listesi
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Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Haziran 2025
Tesla Model Y'nin Özellikleri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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