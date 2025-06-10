Seat Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil devi SEAT, Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından 1950 yılında kurulan İspanyol marka, günümüzde ise Volkswagen AG çatısı altında faaliyet gösteriyor. Seat'ın tercih edilen otomobil modeli Arona bu ay 1.590.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu?

İşte Seat'ın Haziran ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi