Nissan Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Nissan, 1 Haziran'dan itibaren geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve bu aya özel kampanyalarını duyurdu. Geçtiğimiz ay 2.340.100 TL'den başlayan Nissan Qashqai, bu ay 2.240.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Nissan Townstar Van da listelerdeki yerini aldı.

Nissan tarafından 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Fiyatlar ise dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.