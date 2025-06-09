Nissan Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Japon otomobil üreticisi Nissan, 1 Haziran'dan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Son yıllarda SUV modelleriyle öne çıkan Nissan'ın tercih edilen modellerinden Qashqai bu ay 2.240.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Yeni Nissan Townstar Van da 999.900 TL'den başlayan fiyatlarla listelerdeki yerini aldı. Peki, Haziran ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar?
İşte, Nissan'ın Haziran ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
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Nissan Fiyat Listesi: Haziran 2025
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Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Haziran 2025
Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Haziran 2025
Nissan Juke Fiyat Listesi Haziran 2025
Nissan Qashqai Fiyat Listesi Haziran 2025
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Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Haziran 2025
Nissan X-Trail Fiyat Listesi Haziran 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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