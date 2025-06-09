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Nissan Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Nissan Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 00:14

Japon otomobil üreticisi Nissan, 1 Haziran'dan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Son yıllarda SUV modelleriyle öne çıkan Nissan'ın tercih edilen modellerinden Qashqai bu ay 2.240.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Yeni Nissan Townstar Van da 999.900 TL'den başlayan fiyatlarla listelerdeki yerini aldı. Peki, Haziran ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar? 

İşte, Nissan'ın Haziran ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
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Nissan Fiyat Listesi: Haziran 2025

Nissan Fiyat Listesi: Haziran 2025

Japon otomobil devi Nissan, 1 Haziran'dan itibaren geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve bu aya özel kampanyalarını duyurdu. Geçtiğimiz ay  2.340.100 TL'den başlayan Nissan Qashqai, bu ay 2.240.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Nissan Townstar Van da listelerdeki yerini aldı. 

Nissan tarafından 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Fiyatlar ise dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Haziran 2025

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 999.900 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.166.900 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.268.900 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.334.900 TL 

  • EV L1 Tekna+ 1.829.900 TL

  • EV L2 Tekna 1.809.900 TL

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Haziran 2025

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Haziran 2025

  • EV Designpack 1.879.900 TL

  • EV Platinum 1.919.900 TL

Nissan Juke Fiyat Listesi Haziran 2025

Nissan Juke Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.599.500 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.499.500 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.849.700 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.749.700 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 1.945.800 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.845.800 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.041.700 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.941.700 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.041.700 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.941.700 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.157.000 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.007.000 TL

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Haziran 2025

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.340.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.240.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Connecta 2.555.400 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.455.400 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.555.400 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.455.400 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 2.682.200 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.682.200 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 2.736.200 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.736.200 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 4x4 2.824.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.824.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 2.760.500 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.760.500 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 2.849.200 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.849.200 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 2.871.400 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.871.400 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 2.960.200 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.960.200 TL

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Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Haziran 2025

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Haziran 2025

  • e-POWER Skypack 2.737.100 TL

  • e-POWER N-Design 2.837.600 TL

  • e-POWER Platinum 2.912.800 TL

  • e-POWER Platinum Premium 3.022.600 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Haziran 2025

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Haziran 2025

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 3.217.600 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.117.600 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 3.437.600 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.337.600 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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