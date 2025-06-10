SsangYong Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Güney Koreli otomotiv üreticisi SsangYong, Haziran ayı boyunca geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. SsangYong, 1954'ten bugüne kalite ve üstün performans anlayışıyla otomobil tutkunlarının gözdesi oluyor. SUV modellerinin dayanıklı ve güçlü yapısıyla ise ülkemizde tercih ediliyor. Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar?

İşte, SsangYong'un Haziran ayı kampanyaları ve güncel fiyatları