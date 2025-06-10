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SsangYong Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

SsangYong Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 13:54

Güney Koreli otomotiv üreticisi SsangYong, Haziran ayı boyunca geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. SsangYong, 1954'ten bugüne kalite ve üstün performans anlayışıyla otomobil tutkunlarının gözdesi oluyor. SUV modellerinin dayanıklı ve güçlü yapısıyla ise ülkemizde tercih ediliyor. Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar? 

İşte, SsangYong'un Haziran ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
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SsangYong Fiyat Listesi

SsangYong Fiyat Listesi

Güney Koreli otomobil devi SsangYong, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Markanın sevilen otomobil modellerinden Actyon, Mayıs ayında 2.880.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu ay ise 2.888.700 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

Aşağıda, SsangYong tarafından belirlenen tavsiye edilen fiyatları bulabilirsiniz. Fiyatlar ise kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Haziran 2025

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Haziran 2025
  • Actyon 1.5 Otomatik / Benzinli - 2.888.700 TL

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Haziran 2025

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Haziran 2025
  • Torres EVX 4x2 Elektrikli - 1.920.388 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Haziran 2025

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Haziran 2025

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM - (2024 GSR) - 1.468.894 TL

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2024 GSR) - 1.618.894 TL 

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 1.743.894 TL 

  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 1.824.165 TL

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Haziran 2025

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Haziran 2025

  • Torres 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 - 2.398.700 TL 

  • Torres 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 - 2.598.700 TL

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Ssangyong Korando Fiyat Listesi Haziran 2025

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Haziran 2025

  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Titanium (2024) - 1.908.700 TL

  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Titanium (2025) - 1.958.700 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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